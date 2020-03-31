Главные новости дня: 30 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 марта.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на выпад блогера и журналиста Василия Уткина в ее адрес.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил, что игроки согласились на снижение зарплат на 70 процентов.
Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев раскритиковал экс-наставника клуба Валерия Газзаева.
ПСЖ грозят огромные финансовые потери из-за коронавируса.
В "Манчестер Сити" считают, что "Арсенал" готовит против них заговор.
Бывший тренер "Реал Сосьедада" Мартин Ласарте назвал форварда Антуана Гризманна козлом отпущения в "Барселоне".
Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим вылечился от коронавируса.
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов сравнил клуб с коронавирусом.
В СМИ появилась информация об интересе "Спартака" к нападающему "Краснодара" Магомеду-Шапи Сулейманова. В клубе ответили на слухи.
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Главные новости дня: 30 марта
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18