Главные новости дня: 30 марта

Теги спартак москвалионель мессибарселонатина канделаки

Главные новости дня: 30 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 марта.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на выпад блогера и журналиста Василия Уткина в ее адрес.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил, что игроки согласились на снижение зарплат на 70 процентов.

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев раскритиковал экс-наставника клуба Валерия Газзаева.

ПСЖ грозят огромные финансовые потери из-за коронавируса.

В  "Манчестер Сити" считают, что "Арсенал" готовит против них заговор.

Бывший тренер "Реал Сосьедада" Мартин Ласарте назвал форварда Антуана Гризманна козлом отпущения в "Барселоне".

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим вылечился от коронавируса.

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов сравнил клуб с коронавирусом.

В СМИ появилась информация об интересе "Спартака" к нападающему "Краснодара" Магомеду-Шапи Сулейманова. В клубе ответили на слухи.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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