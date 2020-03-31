Главные новости дня: 30 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 марта.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на выпад блогера и журналиста Василия Уткина в ее адрес.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил, что игроки согласились на снижение зарплат на 70 процентов.

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев раскритиковал экс-наставника клуба Валерия Газзаева.

ПСЖ грозят огромные финансовые потери из-за коронавируса.

В "Манчестер Сити" считают, что "Арсенал" готовит против них заговор.

Бывший тренер "Реал Сосьедада" Мартин Ласарте назвал форварда Антуана Гризманна козлом отпущения в "Барселоне".

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим вылечился от коронавируса.

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов сравнил клуб с коронавирусом.

В СМИ появилась информация об интересе "Спартака" к нападающему "Краснодара" Магомеду-Шапи Сулейманова. В клубе ответили на слухи.

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