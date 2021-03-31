Главные новости дня: 30 марта

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 30 марта.

Роналдо извинился за свою прическу на ЧМ-2002.

"Интер" презентовал новую эмблему.

"Спартак" начал переговоры с агентом Джикии о новом контракте.

В "Тамбове" не собираются выплачивать долги по зарплате в полном объеме.

Капитанскую повязку Роналду продадут на благотворительном аукционе.

Эрлинг Холанд решил покинуть "Боруссию".

Япония победила в матче отбора ЧМ-2022 со счетом 14:0. Есть видеообзор матча.

Футболистка "Милана" сняла с себя футболку, празднуя гол в ворота "Интера" (видео).

Форвард ЦСКА вошел в топ-10 талантов Евро-2021.

Левандовски пропустит оба матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов.

"Реал" хочет купить Лукаку.

Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом сборной России (фото).

Россия в гостях уступила Словакии.

Сборные Бельгии и Нидерландов разгромили своих соперников с общим счетом 15:0.

Все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 30 марта.