Главные новости дня: 30 марта

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Главные новости дня: 30 мартаФото: Твиттер @premierliga_en
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 30 марта.

Роналдо извинился за свою прическу на ЧМ-2002.

"Интер" презентовал новую эмблему.

"Спартак" начал переговоры с агентом Джикии о новом контракте.

В "Тамбове" не собираются выплачивать долги по зарплате в полном объеме.

Капитанскую повязку Роналду продадут на благотворительном аукционе.

Эрлинг Холанд решил покинуть "Боруссию".

Япония победила в матче отбора ЧМ-2022 со счетом 14:0. Есть видеообзор матча.

Футболистка "Милана" сняла с себя футболку, празднуя гол в ворота "Интера" (видео).

Форвард ЦСКА вошел в топ-10 талантов Евро-2021.

Левандовски пропустит оба матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов.

"Реал" хочет купить Лукаку.

Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом сборной России (фото).

Россия в гостях уступила Словакии.

Сборные Бельгии и Нидерландов разгромили своих соперников с общим счетом 15:0.

Все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 30 марта.

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Россия проигрывает в гостях, Португалия разбирается с Люксембургом, а Бельгия и Нидерланды уничтожают соперников: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 30 марта

Россия проигрывает в гостях, Португалия разбирается с Люксембургом, а Бельгия и Нидерланды уничтожают соперников: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 30 марта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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