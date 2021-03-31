Главные новости дня: 30 марта
Фото: Твиттер @premierliga_en
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 30 марта.
Роналдо извинился за свою прическу на ЧМ-2002.
"Интер" презентовал новую эмблему.
"Спартак" начал переговоры с агентом Джикии о новом контракте.
В "Тамбове" не собираются выплачивать долги по зарплате в полном объеме.
Капитанскую повязку Роналду продадут на благотворительном аукционе.
Эрлинг Холанд решил покинуть "Боруссию".
Япония победила в матче отбора ЧМ-2022 со счетом 14:0. Есть видеообзор матча.
Футболистка "Милана" сняла с себя футболку, празднуя гол в ворота "Интера" (видео).
Форвард ЦСКА вошел в топ-10 талантов Евро-2021.
Левандовски пропустит оба матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов.
"Реал" хочет купить Лукаку.
Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом сборной России (фото).
Россия в гостях уступила Словакии.
Сборные Бельгии и Нидерландов разгромили своих соперников с общим счетом 15:0.
Все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 30 марта.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Хорватия без проблем обыграла Мальту и обогнала Россию в группе
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Криштиану Роналду помог сборной Португалии победить Люксембург
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Сборные Бельгии и Нидерландов разгромили своих соперников с общим счетом 15:0
-
Россия в гостях уступила Словакии
-
Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом сборной России (фото)
Лента новостей
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Главные новости дня: 30 марта
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ПСЖ будет просить включить Винисиуса в сделку по Мбаппе
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Гвардиола ярко высказался об Агуэро
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Станислав Черчесов считает, что сборной Словакии повезло в матче с Россией
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Россия проигрывает в гостях, Португалия разбирается с Люксембургом, а Бельгия и Нидерланды уничтожают соперников: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 30 марта
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Латвия отыграла два мяча у Турции и добилась сенсационной ничьей
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Хорватия без проблем обыграла Мальту и обогнала Россию в группе
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Криштиану Роналду помог сборной Португалии победить Люксембург
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"Барселона" будет бороться за Лаутаро Мартинеса, если не купит Холанда
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Сборные Бельгии и Нидерландов разгромили своих соперников с общим счетом 15:0
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Россия в гостях уступила Словакии
-
Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом сборной России (фото)
-
"Реал" хочет купить Лукаку
-
Встречу сборных Кот-д'Ивуара и Эфиопии прервали из-за упавшего в обморок судьи
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Тренер Миранчука второй сезон подряд стал лучшим в Серии А
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Отец Рамоса высказался о ситуации с новым контрактом его сына
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Куман не хочет, чтобы Агуэро перешел в "Барселону"
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"Милан" выбирает нового нападающего среди пяти кандидатов
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Матич подшутил над Фернандешем из-за "гола-фантома" Роналду
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Сербия вырвала победу у Азербайджана благодаря дублю Митровича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18