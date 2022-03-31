Главные новости дня: 30 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 марта.

Стал известен состав первой корзины для жеребьевки группового этапа ЧМ-2022.

Расписание матчей 1/4 финала Кубка России.

Новая Зеландия - победитель отбора на ЧМ-2022 в Океании.

РФС не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию.

ФИФА одобрила новые правила аренды футболистов.

Руд Ван Нистелрой станет следующим тренером ПСВ.

Луис Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке.

Килиан Мбаппе установил новый рекорд результативности в сборной Франции.

Джорджио Кьеллини уйдет из сборной Италии.

Арсен Захарян не сможет поменять спортивное гражданство.

Александр Кокорин покинет "Фиорентину" летом.

Италия может попасть на ЧМ-2022.

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