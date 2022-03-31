Главные новости дня: 30 марта

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Главные новости дня: 30 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 марта.

Стал известен состав первой корзины для жеребьевки группового этапа ЧМ-2022.

Расписание матчей 1/4 финала Кубка России.

Новая Зеландия - победитель отбора на ЧМ-2022 в Океании.

РФС не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию.

ФИФА одобрила новые правила аренды футболистов.

Руд Ван Нистелрой станет следующим тренером ПСВ.

Луис Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке.

Килиан Мбаппе установил новый рекорд результативности в сборной Франции.

Джорджио Кьеллини уйдет из сборной Италии.

Арсен Захарян не сможет поменять спортивное гражданство.

Александр Кокорин покинет "Фиорентину" летом.

Италия может попасть на ЧМ-2022.

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Италия может попасть на ЧМ-2022

Италия может попасть на ЧМ-2022

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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