Главные новости дня: 30 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 мая.

"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ.

"Крылья Советов" вырвали победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ.

Стала известна дата рассмотрения апелляций по делу Кокорина и Мамаева.

Стало известно расписание Кубка "Матч Премьер".

Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19.

"Шахтер" и "Динамо" победами завершили чемпионат сезона 2018/19.

Эден Азар - лучший игрок недели в Лиге Европы. Также была объявлена команда сезона Лиги Европы.

"Интер" уволил Лучано Спаллетти.

"Барселона" отложила трансфер Антуана Гризманна.

Серхио Рамос решил остаться в "Реале".

18-летний норвежец забил 9 голов в матче молодежного Чемпионата Мира.

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