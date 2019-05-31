Главные новости дня: 30 мая

Теги крылья советовуфалучано спаллеттиэден азар

Главные новости дня: 30 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 мая.

"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ.

"Крылья Советов" вырвали победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ.

Стала известна дата рассмотрения апелляций по делу Кокорина и Мамаева.

Стало известно расписание Кубка "Матч Премьер".

Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19.

"Шахтер" и "Динамо" победами завершили чемпионат сезона 2018/19.

Эден Азар - лучший игрок недели в Лиге Европы. Также была объявлена команда сезона Лиги Европы.

"Интер" уволил Лучано Спаллетти.

"Барселона" отложила трансфер Антуана Гризманна.

Серхио Рамос решил остаться в "Реале".

18-летний норвежец забил 9 голов в матче молодежного Чемпионата Мира.

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Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19

Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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