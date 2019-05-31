Главные новости дня: 30 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 мая.
"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ.
"Крылья Советов" вырвали победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ.
Стала известна дата рассмотрения апелляций по делу Кокорина и Мамаева.
Стало известно расписание Кубка "Матч Премьер".
Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19.
"Шахтер" и "Динамо" победами завершили чемпионат сезона 2018/19.
Эден Азар - лучший игрок недели в Лиге Европы. Также была объявлена команда сезона Лиги Европы.
"Интер" уволил Лучано Спаллетти.
"Барселона" отложила трансфер Антуана Гризманна.
Серхио Рамос решил остаться в "Реале".
18-летний норвежец забил 9 голов в матче молодежного Чемпионата Мира.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 30 мая
-
Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19
-
Делф близок к уходу из "Манчестер Сити"
-
"Севилья" заинтересована в Лопетеги
-
"Бавария" сделала новое предложение по Дибале
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"Тоттенхэму" не удалось заполучить лидера "Астон Виллы"
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Бертолаччи покинул "Милан"
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Сборная России поздравила Головина с днем рождения
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Маркос Алонсо согласен на переход в "Атлетико"
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Семак поборется за премию "Открытие года"
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Уругвай представил заявку на Кубок Америки
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"Ланс" и "Дижон" сыграли вничью в матче за место в Лиге 1
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"Манчестер Сити" отклонил предложение "Баварии" по Сане
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Сборная Турции обыграла Грецию в товарищеском матче
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1
Стали известны доходы Канделаки в 2018 году
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"Динамо" заинтересовано в бразильском хавбеке
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Силлессен недоволен позицией "Барселоны" по своему трансферу
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1
"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" стоимость Лукаку
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"Локомотив" хочет подписать нападающего "Тоттенхэма"
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"Шахтер" и "Динамо" победами завершили чемпионат сезона 2018/19
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16