Главные новости дня: 30 мая

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Главные новости дня: 30 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 мая.

Названа дата открытия летнего трансферного окна в Европе.

Российские лиги могут переименовать в 2021 году.

"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги.

Ла Лига намерена начать новый сезон с частично заполненными трибунами.

"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный.

Матч чемпионата Украины отменили из-за обнаружения коронавируса у футболистов.

Роберт Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы.

Денис Глушаков может вернуться в "Спартак".

ЦСКА потерял тренера, работавшего в клубе 10 лет.

Альваро Арбелоа станет тренером в академии "Реала".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы

Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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