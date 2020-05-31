Главные новости дня: 30 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 мая.

Названа дата открытия летнего трансферного окна в Европе.

Российские лиги могут переименовать в 2021 году.

"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги.

Ла Лига намерена начать новый сезон с частично заполненными трибунами.

"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный.

Матч чемпионата Украины отменили из-за обнаружения коронавируса у футболистов.

Роберт Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы.

Денис Глушаков может вернуться в "Спартак".

ЦСКА потерял тренера, работавшего в клубе 10 лет.

Альваро Арбелоа станет тренером в академии "Реала".

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