Главные новости дня: 30 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 мая.
Названа дата открытия летнего трансферного окна в Европе.
Российские лиги могут переименовать в 2021 году.
"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги.
Ла Лига намерена начать новый сезон с частично заполненными трибунами.
"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный.
Матч чемпионата Украины отменили из-за обнаружения коронавируса у футболистов.
Роберт Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы.
Денис Глушаков может вернуться в "Спартак".
ЦСКА потерял тренера, работавшего в клубе 10 лет.
Альваро Арбелоа станет тренером в академии "Реала".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Серия А в следующем сезоне может использовать другой формат
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"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги
-
"Локомотив" утратил интерес к Кокорину
-
"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный
-
Гендиректор "Спартака" Цорн отреагировал на слухи о переговорах клуба с Глушаковым
Лента новостей
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Главные новости дня: 30 мая
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Журналист Егоров рассказал, кто первый поднял вопрос о допуске зрителей на матчи РПЛ
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"Бавария" теряет Эрнандеса
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Владелец "Ромы" отклонил предложение о продаже клуба
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Журналист Егоров рассказал о планах показа матчей РПЛ
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Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы
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Два итальянских топ-клуба поборются за Бельерина
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"Барселона" нашла альтернативу Пьяничу
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Серия А в следующем сезоне может использовать другой формат
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Флик выдал лучший показатель среди тренеров "Баварии" за последние 55 лет
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"Барселона" готовится возобновить переговоры с тер Штегеном о продлении соглашения
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Жена Морозюка рассказала о расставании с футболистом
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"Бавария" побила свой рекорд результативности в Бундеслиге
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1
Роналду поделился видео красивого гола с тренировки
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2
"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги
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Минское "Динамо" проиграло "Шахтеру" в чемпионате Беларуси
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1
Анюков попросил прощения за празднование гола в ворота "Крыльев Советов"
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Тьяго Алькантара может продлить контракт с "Баварией"
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Смолов сменил имидж
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"Интер" получит от ПСЖ 15 миллионов евро за перепродажу Икарди в итальянский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18