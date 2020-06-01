Главные новости дня: 30 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 31 мая.

Болельщики "Локомотива" высказались по поводу ухода из клуба Юрия Семина.

Нападающий "Ювенутса" Криштиану Роналду показал, как он отрабатывает удары на тренировке.

"Милан" проявляет интерес к иранскому нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не может договорится о новом контракте с каталонским клубом.

"Пари Сен-Жермен" объявил о выкупе трансфера аргентинского нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди.

В Манчестере обокрали квартиру алжирского полузащитника "Манчестера Сити" Рияда Махреза.

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вышел на первое место в борьбе за "Золотую бутсу".

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, почему он покинул клуб.

В 29-м туре чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Падерборн".

В матче 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" вырвал победу у киевского "Динамо".

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