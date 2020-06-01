Главные новости дня: 30 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 31 мая.
Болельщики "Локомотива" высказались по поводу ухода из клуба Юрия Семина.
Нападающий "Ювенутса" Криштиану Роналду показал, как он отрабатывает удары на тренировке.
"Милан" проявляет интерес к иранскому нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не может договорится о новом контракте с каталонским клубом.
"Пари Сен-Жермен" объявил о выкупе трансфера аргентинского нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди.
В Манчестере обокрали квартиру алжирского полузащитника "Манчестера Сити" Рияда Махреза.
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вышел на первое место в борьбе за "Золотую бутсу".
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, почему он покинул клуб.
В 29-м туре чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Падерборн".
В матче 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" вырвал победу у киевского "Динамо".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 мая
-
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список игроков, которые ему нравятся
-
Ла Лига опубликовала расписание матчей после возобновления сезона
-
Юрий Семин назвал причину своего ухода из "Локомотива"
-
"Интер" хочет продлить аренду Алексиса Санчеса
-
"Реал" может отказаться от летних трансферов
-
2
Неймар опубликовал фото в розовом костюме
-
"Локомотив" поделился прощальным видео с Юрием Семиным
-
"Тоттенхэм" отказался от трансфера Филиппе Коутиньо
-
Илья Геркус раскритиковал "Локомотив" за прощание с Семиным
-
"Скучаю по тебе. Ты чертов псих". Обамеянг поздравил Ройса с днем рождения
-
"Ювентус" готов заплатить 30 миллионов евро за защитника "Вероны"
-
Итальянские топ-клубы поборются за защитника "Атлетико"
-
Василий Уткин назвал лучшего тренера в российской истории
-
"Валенсия" прокомментировала скандал с Гараем
-
Санчо показал футболку с надписью в поддержку Джорджа Флойда, которого убил полицейский в США
-
Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Падерборн" в матче Бундеслиги
-
Крыховяк в твиттере ярко высказался о Семине
-
Павлюченко признался, что жалел о решении вернуться в РПЛ
-
У хавбека "Торино" Базелли подозрение на разрыв связок
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18