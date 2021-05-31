Главные новости дня: 30 мая

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Главные новости дня: 30 мая

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 30 мая.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино попросил клуб о досрочном разрыве контракта, сообщает Goal.

Вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил покинуть "Ювентус".

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прилетел в Барселону, чтобы завершить переход в одноименный клуб.

Лондонский "Челси" близок к покупке защитника киевского "Динамо".

Мадридский "Реал" может пригласить Рауля на пост главного тренера, если не удастся переманить наставника ПСЖ Маурисио Почеттино

Жена российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина рассказала, что их сын разбил ртутный градусник.

"Барселона" предложила "Ливерпулю" бесплатно вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо.

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказала, где продолжит карьеру форвард.

"Барселона" может расстаться с шестью футболистами летом.

"Ювентус" уверен, что подпишет вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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