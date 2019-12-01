Главные новости дня: 30 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 ноября.

Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020.

Россия узнала соперников по Евро-2020. Также УЕФА назвал время начала матчей сборной России на Евро-2020.

"Уфа" одолела "Крылья Советов" и обошла "Спартак" в турнирной таблице РПЛ.

"Ростов" дома не сумел одолеть "Урал".

"Рубин" вырвал ничью в матче с "Ахматом".

"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Ньюкаслом".

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение.

"Реал" одержал непростую победу над "Алавесом".

"Байер" одолел "Баварию" в матче Бундеслиги.

Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" добыли гостевые победы в 13-м туре Бундеслиги.

Леонид Слуцкий и братья Березуцкие покинули "Витесс".

Матч "Сочи" - "Оренбург" перенесён из-за эпидемии ангины у южан.

В Санкт-Петербурге задержаны оскорблявшие Дзюбу фанаты "Спартака".

Слуцкий - приоритетный кандидат на пост главного тренера "Динамо".

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