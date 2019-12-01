Главные новости дня: 30 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 ноября.
Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020.
Россия узнала соперников по Евро-2020. Также УЕФА назвал время начала матчей сборной России на Евро-2020.
"Уфа" одолела "Крылья Советов" и обошла "Спартак" в турнирной таблице РПЛ.
"Ростов" дома не сумел одолеть "Урал".
"Рубин" вырвал ничью в матче с "Ахматом".
"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Ньюкаслом".
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение.
"Реал" одержал непростую победу над "Алавесом".
"Байер" одолел "Баварию" в матче Бундеслиги.
Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" добыли гостевые победы в 13-м туре Бундеслиги.
Леонид Слуцкий и братья Березуцкие покинули "Витесс".
Матч "Сочи" - "Оренбург" перенесён из-за эпидемии ангины у южан.
В Санкт-Петербурге задержаны оскорблявшие Дзюбу фанаты "Спартака".
Слуцкий - приоритетный кандидат на пост главного тренера "Динамо".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020
-
Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020
-
Россия узнала соперников по Евро-2020
-
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение и другие результаты 14-го тура АПЛ
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Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|13
|19
|7
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|8
|Бернли
|14
|18
|9
|Арсенал Лондон
|13
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|13
|10
|20
|Уотфорд
|14
|8