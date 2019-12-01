Главные новости дня: 30 ноября

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Главные новости дня: 30 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 ноября.

Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020.

Россия узнала соперников по Евро-2020. Также УЕФА назвал время начала матчей сборной России на Евро-2020.

"Уфа" одолела "Крылья Советов" и обошла "Спартак" в турнирной таблице РПЛ.

"Ростов" дома не сумел одолеть "Урал".

"Рубин" вырвал ничью в матче с "Ахматом".

"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Ньюкаслом".

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение.

"Реал" одержал непростую победу над "Алавесом".

"Байер" одолел "Баварию" в матче Бундеслиги.

Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" добыли гостевые победы в 13-м туре Бундеслиги.

Леонид Слуцкий и братья Березуцкие покинули "Витесс".

Матч "Сочи" - "Оренбург" перенесён из-за эпидемии ангины у южан.

В Санкт-Петербурге задержаны оскорблявшие Дзюбу фанаты "Спартака".

Слуцкий - приоритетный кандидат на пост главного тренера "Динамо".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Байер" одолел "Баварию" в матче Бундеслиги

"Байер" одолел "Баварию" в матче Бундеслиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 14 29
3 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
4 Челси Челси 14 26
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
8 Бернли Бернли 14 18
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 18
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
12 Борнмут Борнмут 14 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
16 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
17 Эвертон Эвертон 13 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
19 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
20 Уотфорд Уотфорд 14 8
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