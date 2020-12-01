Главные новости дня: 30 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 ноября.

Лидеры "Локомотива" заразились коронавирусом.

"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне.

"Локомотив" оштрафован на крупную сумму за нарушение регламента УЕФА Return to play.

У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус.

Флик перед матчем с "Атлетико" назвал сильные стороны мадридцев.

Де Брюйне близок к подписанию 5-летнего контракта с "Ман Сити".

Нойер, Левандовски и Горецка пропустят матч ЛЧ с "Атлетико".

Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента.

"Ювентус" намерен летом выкупить Морату у "Ателтико".

"Барселона" будет наказана за жест Месси в память о Марадоне.

Артем Дзюба сможет сыграть с "Брюгге".

Черчесов разделил своих критиков на три категории.

Личный врач Марадоны ответил на обвинения в его смерти.

У Суареса снова положительный тест на коронавирус. Он может пропустить матч ЛЧ с "Баварией".

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