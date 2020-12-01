Главные новости дня: 30 ноября

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Главные новости дня: 30 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 ноября.

Лидеры "Локомотива" заразились коронавирусом.

"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне.

"Локомотив" оштрафован на крупную сумму за нарушение регламента УЕФА Return to play.

У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус.

Флик перед матчем с "Атлетико" назвал сильные стороны мадридцев.

Де Брюйне близок к подписанию 5-летнего контракта с "Ман Сити".

Нойер, Левандовски и Горецка пропустят матч ЛЧ с "Атлетико".

Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента.

"Ювентус" намерен летом выкупить Морату у "Ателтико".

"Барселона" будет наказана за жест Месси в память о Марадоне.

Артем Дзюба сможет сыграть с "Брюгге".

Черчесов разделил своих критиков на три категории.

Личный врач Марадоны ответил на обвинения в его смерти.

У Суареса снова положительный тест на коронавирус. Он может пропустить матч ЛЧ с "Баварией".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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