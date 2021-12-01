Главные новости дня: 30 ноября
Фото: инстаграм Никиты Иосифова/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 30 ноября.
В матче 15-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Салернитану". "Фиорентина", за которую выступает россиянин Александр Кокорин, на своем поле обыграла "Сампдорию".
Российский полузащитник "Вильярреала" Никита Иосифов забил свой первый гол за испанский клуб.
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос выразил несогласие с результатами голосования за обладателя "Золотого мяча"-2021.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может возглавить "Манчестер Юнайтед".
"Барселона", несмотря на свои финансовые проблемы, не теряет надежды заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Голкипер воронежского "Факела" Илья Свинов заинтересовал московские "Спартак" и "Локомотив".
Нападающий ПСЖ Лионель Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча".
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе.
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о своих предпочтениях в голосовании за "Золотой мяч".
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Жена Месси отреагировала на "Золотой мяч" Лионеля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18