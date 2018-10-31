Главные новости дня: 30 октября

Soccernews.ru собрал самые горячие новости о событиях, которые произошли 30 октября.

"Тоттенхэм" проиграл "Сити", но затем все-таки порадовал фанатов: клуб продлил контракт с Деле Алли

Жоау Конселу уже знает, что должен выиграть Золотой мяч в этом сезоне. Конечно, его португальский коллега

Выяснилось, почему Конте не возглавит "Реал". Причины действительно веские

Впрочем, Мадрид продолжает активно искать тренера. Новый кандидат уже уже есть

В январе Моуринью получит огромные деньги на трансферы. Все-таки выпросил!

Журнал FourFourTwo назвал 50 лучших тренеров. Догадались, кто первый?

Клуб АПЛ хочет увезти из России Федора Чалова. А почему бы и нет?

Станислава Черчесова зовут в Турцию. У местного топа серьезные проблемы

Один из супертроицы ПСЖ может перейти в "Наполи". Классное усиление для итальянцев

Сразу три российских клуба попали в топ-50 по числу воспитанников в Европе. Очень неплохо

Криштиану Роналду: "Только два игрока в мире способны быть на высоком уровне: Месси и я"

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