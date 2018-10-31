Главные новости дня: 30 октября

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Главные новости дня: 30 октября

Soccernews.ru собрал самые горячие новости о событиях, которые произошли 30 октября.

"Тоттенхэм" проиграл "Сити", но затем все-таки порадовал фанатов: клуб продлил контракт с Деле Алли

Жоау Конселу уже знает, что должен выиграть Золотой мяч в этом сезоне. Конечно, его португальский коллега

Выяснилось, почему Конте не возглавит "Реал". Причины действительно веские  

Впрочем, Мадрид продолжает активно искать тренера. Новый кандидат уже уже есть

В январе Моуринью получит огромные деньги на трансферы. Все-таки выпросил!

Журнал FourFourTwo назвал 50 лучших тренеров. Догадались, кто первый?

Клуб АПЛ хочет увезти из России Федора Чалова. А почему бы и нет?

Станислава Черчесова зовут в Турцию. У местного топа серьезные проблемы

Один из супертроицы ПСЖ может перейти в "Наполи". Классное усиление для итальянцев

Сразу три российских клуба попали в топ-50 по числу воспитанников в Европе. Очень неплохо

Криштиану Роналду: "Только два игрока в мире способны быть на высоком уровне: Месси и я"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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