Главные новости дня: 30 октября

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Главные новости дня: 30 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 октября.

В этот день состоялись пять матчей 1/8 финала Кубка России. В следующий раунд пробились "Урал", "Ахмат", ЦСКА, "Шинник" и "Зенит". Отчёты об играх читайте здесь, здесь и здесь.

Очень жарко было в Англии. "Ливерпуль" и "Арсенал" забили 10 голов на двоих в поединке Кубка Лиги, в серии пенальти точнее оказались мерсисайдцы. Кроме того, достаточно неожиданно кризисный "Манчестер Юнайтед" выбил из турнира "Челси".

Из пяти матчей Примеры выделим лёгкую победу "Реала" над "Леганесом" со счётом 5:0, а также ничью "Валенсии" и "Севильи".

В Серии А "Наполи" вновь потерял очки, а "Ювентус" вернул утраченное лидерство благодаря голу Криштиану Роналду

В 1/16 финала Кубка Германии дортмундская "Боруссия" вышла победителем из дерби с Менхенгладбахом, а "РБ Лейпциг" сокрушил одного из лидеров Бундеслиги "Вольфсбург".

В среду крутые рекорды повторили легендарные Серхио Рамос и Джанлуиджи Буффон.

Тем временем, ПСЖ объявил о продлении контракта с Марко Верратти до 2024 года.

А вот у другого итальянца было мало поводов для радости - Клаудио Маркизио ограбили вооружённые бандиты.

Интересно было и в Нидерландах. Дик Адвокат официально назначен на пост главного тренера "Фейеноорда", в то время как Леонид Слуцкий засобирался покинуть "Витесс" по окончании сезона.

Ну и напоследок пара занимательных слухов. "Локомотив" нацелился на бывшего защитника ЦСКА Никиту Чернова. Случится ли возвращение футболиста в столицу? А Жозе Моуринью, между тем, интересуется возможностью трудоустройства в лондонском "Арсенале".

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