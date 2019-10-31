Главные новости дня: 30 октября
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 октября.
В этот день состоялись пять матчей 1/8 финала Кубка России. В следующий раунд пробились "Урал", "Ахмат", ЦСКА, "Шинник" и "Зенит". Отчёты об играх читайте здесь, здесь и здесь.
Очень жарко было в Англии. "Ливерпуль" и "Арсенал" забили 10 голов на двоих в поединке Кубка Лиги, в серии пенальти точнее оказались мерсисайдцы. Кроме того, достаточно неожиданно кризисный "Манчестер Юнайтед" выбил из турнира "Челси".
Из пяти матчей Примеры выделим лёгкую победу "Реала" над "Леганесом" со счётом 5:0, а также ничью "Валенсии" и "Севильи".
В Серии А "Наполи" вновь потерял очки, а "Ювентус" вернул утраченное лидерство благодаря голу Криштиану Роналду.
В 1/16 финала Кубка Германии дортмундская "Боруссия" вышла победителем из дерби с Менхенгладбахом, а "РБ Лейпциг" сокрушил одного из лидеров Бундеслиги "Вольфсбург".
В среду крутые рекорды повторили легендарные Серхио Рамос и Джанлуиджи Буффон.
Тем временем, ПСЖ объявил о продлении контракта с Марко Верратти до 2024 года.
А вот у другого итальянца было мало поводов для радости - Клаудио Маркизио ограбили вооружённые бандиты.
Интересно было и в Нидерландах. Дик Адвокат официально назначен на пост главного тренера "Фейеноорда", в то время как Леонид Слуцкий засобирался покинуть "Витесс" по окончании сезона.
Ну и напоследок пара занимательных слухов. "Локомотив" нацелился на бывшего защитника ЦСКА Никиту Чернова. Случится ли возвращение футболиста в столицу? А Жозе Моуринью, между тем, интересуется возможностью трудоустройства в лондонском "Арсенале".
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Гол Роналду принёс "Ювентусу" победу над "Дженоа" и другие результаты 10-го тура Серии А
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"Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги
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Буффон повторил исторический рекорд Дель Пьеро
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"Ливерпуль" и "Арсенал" забили 10 голов на двоих в матче Кубка Лиги, в серии пенальти выиграла команда Клоппа
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Серхио Рамос повторил рекорд Месси
Лента новостей
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1
Главные новости дня: 30 октября
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1
Дортмундская "Боруссия" вышла в 1/8 финала Кубка Германии и другие результаты
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1
"Монако" Головина пробился в 1/8 финала последнего в истории Кубка Французской Лиги
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2
"Реал" уничтожил "Леганес", "Бетис" дожал "Сельту"
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2
Гол Роналду принёс "Ювентусу" победу над "Дженоа" и другие результаты 10-го тура Серии А
-
2
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги
-
1
Буффон повторил исторический рекорд Дель Пьеро
-
2
"Ливерпуль" и "Арсенал" забили 10 голов на двоих в матче Кубка Лиги, в серии пенальти выиграла команда Клоппа
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Глушаков прокомментировал свой гол почти с центра поля
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2
Серхио Рамос повторил рекорд Месси
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1
"Атлетик" разгромил "Эспаньол" в 11-м туре Примеры
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1
Осорио заявил о желании остаться в "Зените"
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2
Киевское "Динамо" выбило "Шахтёр" из Кубка Украины
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"Валенсия" и "Севилья" сыграли вничью, "Леванте" оказался сильнее "Реал Сосьедада"
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1
ПСЖ объявил о продлении контракта с Верратти
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1
Семак подвёл итоги матча с "Томью"
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1
"РБ Лейпциг" и "Вердер" благодаря разгромным победам пробились в 1/8 финала Кубка Германии
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"Зенит" разгромил "Томь" в Кубке России благодаря голам четырёх разных россиян
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Гончаренко прокомментировал победу над "Уфой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5