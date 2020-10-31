Главные новости дня: 30 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 30 октября.

Роналду излечился от коронавируса.

Президент "Торино" заразился коронавирусом.

Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу.

Крыховяк высказался о слухах о конфликте с главным тренером "Локо" Николичем.

Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

В тульском "Арсенале" три сомнительных теста на коронавирус.

"Зенит" предупреждал "Боруссию" о попытке прохода фанатов на стадион.

"Зенит" отказался принимать Игоря Денисова на работу в клубную академию.

"Милан" стал автором уникального достижения в еврокубках.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

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