Главные новости дня: 30 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 30 октября.
Роналду излечился от коронавируса.
Президент "Торино" заразился коронавирусом.
Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу.
Крыховяк высказался о слухах о конфликте с главным тренером "Локо" Николичем.
Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати.
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.
В тульском "Арсенале" три сомнительных теста на коронавирус.
"Зенит" предупреждал "Боруссию" о попытке прохода фанатов на стадион.
"Зенит" отказался принимать Игоря Денисова на работу в клубную академию.
"Милан" стал автором уникального достижения в еврокубках.
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 30 октября
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"Вулверхэмптон" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
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"Шальке" и "Штугарт" разошлись миром в матче Бундеслиги
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"Эйбар" дома проиграл "Кадису" в матче Ла Лиги
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Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ
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Президент "Торино" заразился коронавирусом
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Зидан рассказал, как чувствует себя Эден Азар
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"Манчестер Сити" претендует на игрока гладбахской "Боруссии" Закариа
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Точилин рассказал, сколько пропустит Нобоа из-за травмы
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Новичок "Барселоны" Дест высказался о Месси
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Генич высмеял "Спартак" из-за жалобы на шутки про Тедеско
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Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу
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"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ и поднялся на второе место
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Крыховяк высказался о слухах о конфликте с главным тренером "Локо" Николичем
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Евсеев рассказал о звонке Юрия Семина после поражения "Уфы" в матче с "Зенитом"
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Моуринью: "Тоттенхэм" должен понять, что Бэйл уже не тот игрок, что был семь лет назад"
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Комментатор Казанский высказался о реакции людей на его шутку про Тедеско
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Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати
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Суарес пропустит матч Ла Лиги с "Осасуной"
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"Едем на работу". Ибрагимович показал видео поездки на байке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17