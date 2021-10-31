Главные новости дня: 30 октября

Фото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 октября.

"Спартак" упустил победу над "Ростовом", пропустив на 95-й минуте.

Победа "Челси", ничья "Ливерпуля", поражение "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм".

"Реал" вернулся на первое место в Ла Лиге, обыграв "Эльче".

"Барселона" не смогла обыграть "Алавес" в первом матче без Кумана.

"Ювентус" проиграл "Вероне" в Серии А.

"Бавария" разгромила "Унион", дортмундская "Боруссия" сильнее "Кёльна".

"Торино" нацелился на Алексея Миранчука.

Лионель Месси станет 7-кратным обладателем "Золотого мяча" в этом году.

Артем Дзюба отписался от сборной России в инстаграме.

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