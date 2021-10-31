Главные новости дня: 30 октября

Теги спартак москвачелсиманчестер юнайтедреал мадридбарселонаалексей миранчуклионель мессиартём дзюба

Главные новости дня: 30 октябряФото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 октября.

"Спартак" упустил победу над "Ростовом", пропустив на 95-й минуте.

Победа "Челси", ничья "Ливерпуля", поражение "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм".

"Реал" вернулся на первое место в Ла Лиге, обыграв "Эльче".

"Барселона" не смогла обыграть "Алавес" в первом матче без Кумана.

"Ювентус" проиграл "Вероне" в Серии А.

"Бавария" разгромила "Унион", дортмундская "Боруссия" сильнее "Кёльна".

"Торино" нацелился на Алексея Миранчука.

Лионель Месси станет 7-кратным обладателем "Золотого мяча" в этом году.

Артем Дзюба отписался от сборной России в инстаграме.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов