Главные новости дня: 30 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 сентября.

Шалимов назначен главным тренером "Ахмата".

"Парма" в домашнем матче Серии А обыграла "Торино" (видео голов).

Широков готов возглавить "Спартак".

Серхио Рамосу грозит 12-матчевая дисквалификация.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Кипром и Шотландией.

Месси и Дембеле тренировались перед матчем с "Интером".

Мамаев рассказал, били ли его и Кокорина в тюрьме.

Кононов обратился к игрокам "Спартака" с прощальной речью после матча с "Оренбургом".

Пике выступает посредником в переговорах о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии и Катаре.

"Ювентус" вновь выступил с требованием лишить "Интер" чемпионского титула в сезоне-2005/06.

"Сочи" обыграл "Ахмат" в матче 11-го тура РПЛ.

Президент "Ахмата" подтвердил отставку Рахимова.

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поделили очки в матче 7-го тура АПЛ.

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