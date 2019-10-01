Главные новости дня: 30 сентября

Теги рашид рахимовахматигорь шалимовманчестер юнайтедарсенал лондон

Главные новости дня: 30 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 сентября.

Шалимов назначен главным тренером "Ахмата".

"Парма" в домашнем матче Серии А обыграла "Торино" (видео голов).

Широков готов возглавить "Спартак".

Серхио Рамосу грозит 12-матчевая дисквалификация.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Кипром и Шотландией.

Месси и Дембеле тренировались перед матчем с "Интером".

Мамаев рассказал, били ли его и Кокорина в тюрьме.

Кононов обратился к игрокам "Спартака" с прощальной речью после матча с "Оренбургом".

Пике выступает посредником в переговорах о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии и Катаре.

"Ювентус" вновь выступил с требованием лишить "Интер" чемпионского титула в сезоне-2005/06.

"Сочи" обыграл "Ахмат" в матче 11-го тура РПЛ.

Президент "Ахмата" подтвердил отставку Рахимова.

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поделили очки в матче 7-го тура АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" впервые за 30 лет набрал меньше 10 очков за 7 туров

"Манчестер Юнайтед" впервые за 30 лет набрал меньше 10 очков за 7 туров

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
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