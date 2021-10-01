Главные новости дня: 30 сентября

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Главные новости дня: 30 сентябряФото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 сентября.

"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы.

"Локомотив" проиграл "Лацио" в Лиге Европы.

Россия сместила Шотландию с девятого места в таблице коэффициентов УЕФА.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Гол Лионеля Месси "Манчестер Сити" признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов.

Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре.

Определился второй финалист Кубка Либертадорес.

В контракте Эрлинга Холанда с "Боруссией" нет суммы отступных.

"Барселона" не станет увольнять Рональда Кумана.

"Интер" потерпел рекордные для Италии убытки.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты Лиги Европы 30 сентября

Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты Лиги Европы 30 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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