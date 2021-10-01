Главные новости дня: 30 сентября

Фото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 сентября.

"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы.

"Локомотив" проиграл "Лацио" в Лиге Европы.

Россия сместила Шотландию с девятого места в таблице коэффициентов УЕФА.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Гол Лионеля Месси "Манчестер Сити" признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов.

Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре.

Определился второй финалист Кубка Либертадорес.

В контракте Эрлинга Холанда с "Боруссией" нет суммы отступных.

"Барселона" не станет увольнять Рональда Кумана.

"Интер" потерпел рекордные для Италии убытки.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru