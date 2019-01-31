Главные новости дня: 30 января

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Главные новости дня: 30 января

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 января.

В Кубке Италии произошло два грандиозных события: "Фиорентина" уничтожила "Рому" и вышла в полуфинал, а "Ювентус" неожиданно крупно проиграл "Аталанте" и вылетел.

В Кубке Испании "Барселона" вынесла "Севилью", Месси отметился голом и ассистом.

В Англии "Борнмут" разбил "Челси", а "Саутгемптон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Уотфордом" благодаря голу Фернандо Льоренте.

"Страсбур" выиграл у "Бордо" и вышел в финал Кубка французской лиги.

Проблемы "Анжи" из-за финансового дефицита продолжают усугубляться.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар избежал операции.

Суд принял важное решение в деле о скандальном разводе капитана "Спартака".

Месси принял важное решение по своему будущему в сборной Аргентины.

На побережье французского полуострова Котантен обнаружены части сидений из самолета, на котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа".

Экс-полузащитник "Зенита" войдет в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России.

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"Барселона" вынесла "Севилью": у Месси гол и ассист

"Барселона" вынесла "Севилью": у Месси гол и ассист

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
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