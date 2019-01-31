Главные новости дня: 30 января

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 января.

В Кубке Италии произошло два грандиозных события: "Фиорентина" уничтожила "Рому" и вышла в полуфинал, а "Ювентус" неожиданно крупно проиграл "Аталанте" и вылетел.

В Кубке Испании "Барселона" вынесла "Севилью", Месси отметился голом и ассистом.

В Англии "Борнмут" разбил "Челси", а "Саутгемптон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Уотфордом" благодаря голу Фернандо Льоренте.

"Страсбур" выиграл у "Бордо" и вышел в финал Кубка французской лиги.

Проблемы "Анжи" из-за финансового дефицита продолжают усугубляться.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар избежал операции.

Суд принял важное решение в деле о скандальном разводе капитана "Спартака".

Месси принял важное решение по своему будущему в сборной Аргентины.

На побережье французского полуострова Котантен обнаружены части сидений из самолета, на котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа".

Экс-полузащитник "Зенита" войдет в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России.

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