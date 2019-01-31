Главные новости дня: 30 января
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 января.
В Кубке Италии произошло два грандиозных события: "Фиорентина" уничтожила "Рому" и вышла в полуфинал, а "Ювентус" неожиданно крупно проиграл "Аталанте" и вылетел.
В Кубке Испании "Барселона" вынесла "Севилью", Месси отметился голом и ассистом.
В Англии "Борнмут" разбил "Челси", а "Саутгемптон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас".
"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Уотфордом" благодаря голу Фернандо Льоренте.
"Страсбур" выиграл у "Бордо" и вышел в финал Кубка французской лиги.
Проблемы "Анжи" из-за финансового дефицита продолжают усугубляться.
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар избежал операции.
Суд принял важное решение в деле о скандальном разводе капитана "Спартака".
Месси принял важное решение по своему будущему в сборной Аргентины.
На побережье французского полуострова Котантен обнаружены части сидений из самолета, на котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа".
Экс-полузащитник "Зенита" войдет в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России.
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"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Уотфордом"
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Ложка меду для "Манчестер Сити": "Ливерпуль" не смог обыграть "Лестер" в 24 туре АПЛ
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"Ювентус" неожиданно крупно проиграл "Аталанте" и вылетел из Кубка Италии
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"Борнмут" разбил "Челси", а "Саутгемптон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"
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"Фиорентина" уничтожила "Рому" и вышла в полуфинал Кубка Италии, Кьеза сделал хет-трик
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"Барселона" вынесла "Севилью": у Месси гол и ассист
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Гол экс-игрока "Спартака" спас "Нант" от поражения в матче с "Сент-Этьеном"
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"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Уотфордом"
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Ложка меду для "Манчестер Сити": "Ливерпуль" не смог обыграть "Лестер" в 24 туре АПЛ
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"Ювентус" неожиданно крупно проиграл "Аталанте" и вылетел из Кубка Италии
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"Борнмут" разбил "Челси", а "Саутгемптон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11