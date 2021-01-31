Главные новости дня: 30 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 января.

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" завершили матч безголевой ничьей.

"Манчестер Сити" минимально переиграл "Шеффилд".

"Реал" в меньшинстве проиграл "Леванте".

Голы Кьезы и Рэмзи принесли "Ювентусу" победу над "Сампдорией".

"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд одержали крупные победы в Бундеслиге.

"Спартак" добыл волевую победу над "Пахтакором" в товарищеском матче.

Халк заключил контракт с бразильским клубом.

Златану Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация.

"Аякс" отпустит Квинси Промеса в "Спартак", но при трёх условиях.

"Сочи" пытался вернуть Александра Кокорина до его перехода в "Фиорентину".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru