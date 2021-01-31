Главные новости дня: 30 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 января.
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" завершили матч безголевой ничьей.
"Манчестер Сити" минимально переиграл "Шеффилд".
"Реал" в меньшинстве проиграл "Леванте".
Голы Кьезы и Рэмзи принесли "Ювентусу" победу над "Сампдорией".
"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд одержали крупные победы в Бундеслиге.
"Спартак" добыл волевую победу над "Пахтакором" в товарищеском матче.
Халк заключил контракт с бразильским клубом.
Златану Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация.
"Аякс" отпустит Квинси Промеса в "Спартак", но при трёх условиях.
"Сочи" пытался вернуть Александра Кокорина до его перехода в "Фиорентину".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Долги "Барселоны" за трансферы: подробный разбор
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18