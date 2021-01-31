Главные новости дня: 30 января

Теги реал мадридманчестер ситибавария мюнхенювентусквинси промесалександр кокорин

Главные новости дня: 30 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 30 января.

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" завершили матч безголевой ничьей.

"Манчестер Сити" минимально переиграл "Шеффилд".

"Реал" в меньшинстве проиграл "Леванте".

Голы Кьезы и Рэмзи принесли "Ювентусу" победу над "Сампдорией".

"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд одержали крупные победы в Бундеслиге.

"Спартак" добыл волевую победу над "Пахтакором" в товарищеском матче.

Халк заключил контракт с бразильским клубом.

Златану Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация.

"Аякс" отпустит Квинси Промеса в "Спартак", но при трёх условиях.   

"Сочи" пытался вернуть Александра Кокорина до его перехода в "Фиорентину".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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