Главные новости дня: 30 января

Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 30 января.

"Зенит" объявил об уходе нападающего Сердара Азмуна в "Байер", а также переходе бразильского форварда Юри Алберто.

"Ливерпуль" усилился нападающим "Порту" Луисом Диасом.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет стать игроком "Барселоны".

В 1/4 финала Кубка Африки Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею, Египет победил Марокко. Определились полуфиналисты Кубка африканских наций.

"Ференцварош" под руководством российского тренера Станислава Черчесова впервые выиграл в чемпионате Венгрии.

"Барселона" и ПСЖ могут совершить суперобмен.

Полиция арестовала нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда, по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки.

В Кубке Франции "Монако" победил "Ланс", "Сент-Этьен" проиграл клубу 4-го дивизиона.

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга перебрался в Серию А.

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