Главные новости дня: 30 января
Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 30 января.
"Зенит" объявил об уходе нападающего Сердара Азмуна в "Байер", а также переходе бразильского форварда Юри Алберто.
"Ливерпуль" усилился нападающим "Порту" Луисом Диасом.
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет стать игроком "Барселоны".
В 1/4 финала Кубка Африки Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею, Египет победил Марокко. Определились полуфиналисты Кубка африканских наций.
"Ференцварош" под руководством российского тренера Станислава Черчесова впервые выиграл в чемпионате Венгрии.
"Барселона" и ПСЖ могут совершить суперобмен.
Полиция арестовала нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда, по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки.
В Кубке Франции "Монако" победил "Ланс", "Сент-Этьен" проиграл клубу 4-го дивизиона.
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга перебрался в Серию А.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 30 января
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"Монако" Головина в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции
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"Ференцварош" впервые победил при Черчесове
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Названы условия предстоящего трансфера Перейры в "Спартак"
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Икарди может вернуться в "Барселону"
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Определились все полуфиналисты Кубка Африки
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ПСЖ договорился с Дембеле
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Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки
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Фанаты "Ювентуса" поиздевались над "Фиорентиной" из-за трансфера Влаховича
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"Вольфсбург" усилился экс-форвардом сборной Германии
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Дембеле не перейдет в "Манчестер Юнайтед"
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Украинский форвард киевского "Динамо" перешел в "Сампдорию"
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"Сент-Этьен" вылетел из Кубка Франции, проиграв клубу 4-го дивизиона
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Губерниев отреагировал на уход Жиго из "Спартака"
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Азмун обратился к фанатам "Зенита" после перехода в "Байер"
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"Аякс" усилился полузащитником "Ювентуса"
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Полиция Манчестера арестовала Гринвуда
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"Краснодар" победил норвежский клуб в товарищеском матче
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Александр Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл в казино
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18