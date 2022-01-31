Главные новости дня: 30 января

Теги мэйсон гринвудзенит санкт-петербургсердар азмунливерпульбарселона

Главные новости дня: 30 января

Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 30 января.

"Зенит" объявил об уходе нападающего Сердара Азмуна в "Байер", а также переходе бразильского форварда Юри Алберто.

"Ливерпуль" усилился нападающим "Порту" Луисом Диасом.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет стать игроком "Барселоны".

В 1/4 финала Кубка Африки Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею, Египет победил Марокко. Определились полуфиналисты Кубка африканских наций.

"Ференцварош" под руководством российского тренера Станислава Черчесова впервые выиграл в чемпионате Венгрии.

"Барселона" и ПСЖ могут совершить суперобмен.

Полиция арестовала нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда, по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки.

В Кубке Франции "Монако" победил "Ланс", "Сент-Этьен" проиграл клубу 4-го дивизиона.

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга перебрался в Серию А.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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