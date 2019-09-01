Главные новости дня: 31 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 31 августа.

"Сочи" сенсационно разгромил "Рубин".

"Ростов" нанес поражение "Локомотиву".

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ.

"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон", "Челси" упустил победу над "Шеффилдом".

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Бернли".

"Барселона" потеряла очки в матче с "Осасуной".

Автогол Кулибали испортил суперкамбэк "Наполи" и принес победу "Ювентусу".

"Бавария" разгромила "Майнц" в 3-м туре Бундеслиги.

Дмитрий Сычёв возобновил профессиональную карьеру.

Неймар не вернётся в "Барселону" этим летом.

"Зенит" объявил об аренде Йордана Осорио.

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