Главные новости дня: 31 августа

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Главные новости дня: 31 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 31 августа.

"Сочи" сенсационно разгромил "Рубин".

"Ростов" нанес поражение "Локомотиву".

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ.

"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон", "Челси" упустил победу над "Шеффилдом".

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Бернли".

"Барселона" потеряла очки в матче с "Осасуной".

Автогол Кулибали испортил суперкамбэк "Наполи" и принес победу "Ювентусу".

"Бавария" разгромила "Майнц" в 3-м туре Бундеслиги.

Дмитрий Сычёв возобновил профессиональную карьеру.

Неймар не вернётся в "Барселону" этим летом.

"Зенит" объявил об аренде Йордана Осорио.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Автогол Кулибали испортил суперкамбэк "Наполи" и принес победу "Ювентусу"

Автогол Кулибали испортил суперкамбэк "Наполи" и принес победу "Ювентусу"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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