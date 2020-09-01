Главные новости дня: 31 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 31 августа.
Состоялись жеребьевки отборочных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Своих соперников узнали "Краснодар" и московское "Динамо".
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил руководству, что он больше не считает себя игроком каталонского клуба.
"Манчестер Сити" уже готовит презентацию Месси.
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подписал новый контракт с клубом.
Стали известны даты матчей между "Барселоной" и "Реалом" в новом сезоне.
"Ливерпуль" может продать "Барселоне" полузащитника Джорджиньо Вейналдума.
В Москве произошла драка с участием болельщиков питерского "Зенита".
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что "Золотой мяч" заслужил вовсе не Роберт Левандовски.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о примирении с форвардом "Спартака" Александром Соболевым.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 31 августа
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"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за французского таланта
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В легендарном аргентинском клубе произошла вспышка коронавируса
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Фанаты "Штутгарта" собирают деньги на трансфер Месси
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Денис Глушаков может вернуться в "Локомотив"
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"Сельта" отказала "Локомотиву" в аренде Санти Мины
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"Барселона" определилась с приоритетными трансферами на выход
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"Наполи" отказался от трансфера Николы Влашича
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Кингсли Коман рассказал, почему он не может вернуться в ПСЖ
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Гнабри будет играть за "Баварию" под номером Рибери
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Раджа Наингголан вернется в "Интер"
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Дани Себальос близок к переходу в "Арсенал"
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"Фиорентина" хочет вернуть в Италию бывшего форварда "Милана" Пентека
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ЦСКА теряет Федора Чалова
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Давид Силва заразился коронавирусом
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Официально: Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"
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Месси пропустил первую тренировку "Барселоны" при Кумане
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Артуро Видаль намерен разорвать контракт с "Барселоной"
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Несколько ведущих игроков ПСЖ могли заразиться коронавирусом
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"Манчестер Сити" согласовал условия контракта с лидером обороны "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18