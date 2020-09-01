Главные новости дня: 31 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 31 августа.

Состоялись жеребьевки отборочных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Своих соперников узнали "Краснодар" и московское "Динамо".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил руководству, что он больше не считает себя игроком каталонского клуба.

"Манчестер Сити" уже готовит презентацию Месси.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подписал новый контракт с клубом.

Стали известны даты матчей между "Барселоной" и "Реалом" в новом сезоне.

"Ливерпуль" может продать "Барселоне" полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

В Москве произошла драка с участием болельщиков питерского "Зенита".

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что "Золотой мяч" заслужил вовсе не Роберт Левандовски.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о примирении с форвардом "Спартака" Александром Соболевым.

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