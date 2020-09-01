Главные новости дня: 31 августа

Теги лионель мессизлатан ибрагимовичбарселонаманчестер ситикраснодар

Главные новости дня: 31 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 31 августа.

Состоялись жеребьевки отборочных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Своих соперников узнали "Краснодар" и московское "Динамо".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил руководству, что он больше не считает себя игроком каталонского клуба. 

"Манчестер Сити" уже готовит презентацию Месси.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подписал новый контракт с клубом.

Стали известны даты матчей между "Барселоной" и "Реалом" в новом сезоне.

"Ливерпуль" может продать "Барселоне" полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

В Москве произошла драка с участием болельщиков питерского "Зенита".

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что "Золотой мяч" заслужил вовсе не Роберт Левандовски.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о примирении с форвардом "Спартака" Александром Соболевым.

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Денис Глушаков может вернуться в "Локомотив"

Денис Глушаков может вернуться в "Локомотив"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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