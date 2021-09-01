Главные новости дня: 31 августа

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Главные новости дня: 31 августа

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 31 августа.

В Европе закрылось летнее трансферное окно.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе так и не перешел в "Реал", хотя испанский клуб предлагал безумную сумму.

"Реал" подписал французского полузащитника Эдуардо Камавинга

"Манчестер Юнайтед" подтвердил завершение сделки по переходу форварда Криштиану Роналду. Манкунианцы опубликовали фото португальца в клубной форме. 

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал перешел в "Вест Хэм". Также "Вест Хэм" подписал полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес стал игроком лондонского "Челси".

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин перебрался в "Бетис".

"Спартак" ведет переговоры с тремя тренерами, которые являются иностранцами. 

"Ювентус" объявил о возвращении нападающего Мойсе Кина.

В сборной России приняли неожиданное решение по капитану команды.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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