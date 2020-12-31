Главные новости дня: 31 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 31 декабря.

Определился лучший бомбардир 2020 года в топ-5 лигах Европы.

В 2020 году "Манчестер Юнайтед" чаще всех бил пенальти в топ-5 лигах Европы.

Кандидат в президенты "Барселоны": "Очень пессимистичен насчёт будущего Месси в клубе".

Впервые за 25 лет "Атлетико" лидирует в Ла Лиге к Новому году.

Рианчо рассказал, когда Кокорин заиграет в "Спартаке".

Президент "Аталанты": тема Гомеса закрыта.

"Бернли" из АПЛ приобрели американские инвесторы.

Marca назвала лучших игроков года. Месси только 10-й.

Райола: "Если "Барса" хочет Холанда, то пусть их новый президент звонит мне".

Эдинсон Кавани дисквалифицирован на 3 матча. Но не будет оспаривать решение.

Сборная России выпустила новогодний выпуск "Наши парни".