Главные новости дня: 31 декабря

Теги эдинсон кавани лионель мессиэрлинг холандмарио гомес

Главные новости дня: 31 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 31 декабря.

Определился лучший бомбардир 2020 года в топ-5 лигах Европы.

В 2020 году "Манчестер Юнайтед" чаще всех бил пенальти в топ-5 лигах Европы.

Кандидат в президенты "Барселоны": "Очень пессимистичен насчёт будущего Месси в клубе".

Впервые за 25 лет "Атлетико" лидирует в Ла Лиге к Новому году.

Рианчо рассказал, когда Кокорин заиграет в "Спартаке".

Президент "Аталанты": тема Гомеса закрыта.

"Бернли" из АПЛ приобрели американские инвесторы.

Marca назвала лучших игроков года. Месси только 10-й.

Райола: "Если "Барса" хочет Холанда, то пусть их новый президент звонит мне".

Эдинсон Кавани дисквалифицирован на 3 матча. Но не будет оспаривать решение.

Сборная России выпустила новогодний выпуск "Наши парни".

На сегодня все. До встречи в Новом Году. Будет еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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