Главные новости дня: 31 декабря

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 31 декабря.

Каннаваро может возглавить сборную Польши - соперника сборной России в стыках к ЧМ.

"Барселона" не сможет подписать Холанда.

Стал известен фаворит на усиление полузащиты "Реала".

"Реал Мадрид" хочет подписать Мбаппе и Холанда.

Агент Роналду рассказал об интересе к игроку со стороны "Барселоны".

"Барселона" договорилась с Моратой.

Официально: Иконе переходит из "Лилля" в "Фиорентину".

Дани Алвес надеется, что Месси вернётся в "Барселону".

"Венеция" выиграла у ЦСКА борьбу за Кюизанса.

ЦСКА согласовал контракт с парагвайским хавбеком.

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