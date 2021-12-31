Главные новости дня: 31 декабря

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Главные новости дня: 31 декабряФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 31 декабря.

Каннаваро может возглавить сборную Польши - соперника сборной России в стыках к ЧМ.

"Барселона" не сможет подписать Холанда.

Стал известен фаворит на усиление полузащиты "Реала".

"Реал Мадрид" хочет подписать Мбаппе и Холанда.

Агент Роналду рассказал об интересе к игроку со стороны "Барселоны".

"Барселона" договорилась с Моратой.

Официально: Иконе переходит из "Лилля" в "Фиорентину".

Дани Алвес надеется, что Месси вернётся в "Барселону".

"Венеция" выиграла у ЦСКА борьбу за Кюизанса.

ЦСКА согласовал контракт с парагвайским хавбеком.

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Каннаваро может возглавить сборную Польши - соперника сборной России в стыках к ЧМ

Каннаваро может возглавить сборную Польши - соперника сборной России в стыках к ЧМ

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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