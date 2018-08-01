Главные новости дня: 31 июля

В последний день июля в мире футбола было много важных событий.

Этот день оказался неудачным для ЦСКА. Сначала армейцы не смогли обыграть "Крылья Советов" (0:0), а затем стало известно о срыве трансфера нападающего Абеля Эрнандеса. Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев пропустит около месяца. Из хороших новостей для ЦСКА стало лишь известие о планах Марио Фернандеса.

Отчет о матче "Крылья Советов" - ЦСКА

Видеообзор матча "Крылья Советов" - ЦСКА

"Локомотив" объявил о переходе чемпиона мира-2014 Хеведеса.

Перейдем к европейскому футболу.

Защитник "Барселоны" Йерри Мина видимо перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Флорентино Перес задумал купить в "Реал" очередную суперзвезду - хавбека "МЮ" Поля Погба. При этом "Реал" не отказывается от притязаний на Неймара. Кроме того, "Реал" никак не может договориться по трансферу Куртуа. Зато мадридцы получат особую награду от рестлеров.

В "Барселоне" выбрали капитана команды. Им, конечно же, стал Месси. Также каталонцы могут продать в "Севилью" сразу двух игроков.

"Челси" намерен удержать Канте и предложил ему очень выгодный контракт. Виллиан заявил, что он счастлив в "Челси".

"Милан" договорился с "Ювентусом" по Игуаину, но сам форвард пока не хочет менять клуб.

"Интер" согласовал трансфер Видаля, но потом неожиданно переключился на Модрича.

"Арсенал" хочет обменяться игроками с "Барселоной".

Форвард сборной России Черышев может перейти в "Эвертон".

ПСЖ оценил 31-летнего Кавани в умопомрачительную сумму.

"Атлетико" купил Ариаса и отправил Врсалько в "Интер".

"Бавария" приняла окончательное решение по Левандовски.

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