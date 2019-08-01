Главные новости дня: 31 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среду, 31 июля.

"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup

"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене.

Малком сделал выбор между "Зенитом" и "Эвертоном".

ЦСКА определился с будущим Чалова.

МВД России просит перенести матч "Динамо" - "Спартак" из-за протестов оппозиции в Москве.

Фанаты намерены отсудить у "Ювентуса" 50 миллионов евро из-за Роналду.

Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа.

Федун ответил фанатам "Спартака" на просьбу вернуть Карреру.

Месси, Роналду, Салах - в числе претендентов на звание лучшего игрока года.

На матче "Зенит" - "Краснодар" будет использован VAR.

Лучшим голом "Рубина"​ в июле был признан мяч Хвичи Кварацхелии.

Цорн объяснил решение "Спартака" отпустить Лукаса Фернандо и Луиса Адриано.

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