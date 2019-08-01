Главные новости дня: 31 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среду, 31 июля.
"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup
"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене.
Малком сделал выбор между "Зенитом" и "Эвертоном".
ЦСКА определился с будущим Чалова.
МВД России просит перенести матч "Динамо" - "Спартак" из-за протестов оппозиции в Москве.
Фанаты намерены отсудить у "Ювентуса" 50 миллионов евро из-за Роналду.
Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа.
Федун ответил фанатам "Спартака" на просьбу вернуть Карреру.
Месси, Роналду, Салах - в числе претендентов на звание лучшего игрока года.
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет использован VAR.
Лучшим голом "Рубина" в июле был признан мяч Хвичи Кварацхелии.
Цорн объяснил решение "Спартака" отпустить Лукаса Фернандо и Луиса Адриано.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 31 июля
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"Русенборг" переиграл БАТЭ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов
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РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо"
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"Црвена Звезда" проиграла ХИК и вышла в 3-й отборочный раунд ЛЧ
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СМИ: Малком подпишет шестилетний контракт с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16