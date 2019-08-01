Главные новости дня: 31 июля

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Главные новости дня: 31 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среду, 31 июля.

"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup

"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене.

Малком сделал выбор между "Зенитом" и "Эвертоном".

ЦСКА определился с будущим Чалова.

МВД России просит перенести матч "Динамо" - "Спартак" из-за протестов оппозиции в Москве.

Фанаты намерены отсудить у "Ювентуса" 50 миллионов евро из-за Роналду.

Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа.

Федун ответил фанатам "Спартака" на просьбу вернуть Карреру.

Месси, Роналду, Салах - в числе претендентов на звание лучшего игрока года.

На матче "Зенит" - "Краснодар" будет использован VAR.

Лучшим голом "Рубина"​ в июле был признан мяч Хвичи Кварацхелии.

Цорн объяснил решение "Спартака" отпустить Лукаса Фернандо и Луиса Адриано.

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"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup

"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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