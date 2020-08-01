Главные новости дня: 31 июля

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Главные новости дня: 31 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 31 июля.

ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги.

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.

"Химки" уволили главного тренера Сергея Юрана.

Юрий Жирков продлил контракт с "Зенитом".

УЕФА решил не переносить матч "Барселона" - "Наполи".

"Зенит" объявил о продлении контракта с ещё одним ветераном.

"РБ Лейпциг" продлил контракт с Дайотом Упамекано, которым интересовались европейские топ-клубы.   

Виктор Осимхен стал игроком "Наполи".

Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры.

Лионель Месси не попал в тройку лучших дриблёров сезона в топ-5 лигах Европы.

"Парма" отказалась покупать Алексея Миранчука.

Александр Кокорин определился с игровым номером в "Спартаке".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги

ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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