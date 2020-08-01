Главные новости дня: 31 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 31 июля.
ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги.
Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
"Химки" уволили главного тренера Сергея Юрана.
Юрий Жирков продлил контракт с "Зенитом".
УЕФА решил не переносить матч "Барселона" - "Наполи".
"Зенит" объявил о продлении контракта с ещё одним ветераном.
"РБ Лейпциг" продлил контракт с Дайотом Упамекано, которым интересовались европейские топ-клубы.
Виктор Осимхен стал игроком "Наполи".
Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры.
Лионель Месси не попал в тройку лучших дриблёров сезона в топ-5 лигах Европы.
"Парма" отказалась покупать Алексея Миранчука.
Александр Кокорин определился с игровым номером в "Спартаке".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 31 июля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18