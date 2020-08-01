Главные новости дня: 31 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 31 июля.

ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги.

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.

"Химки" уволили главного тренера Сергея Юрана.

Юрий Жирков продлил контракт с "Зенитом".

УЕФА решил не переносить матч "Барселона" - "Наполи".

"Зенит" объявил о продлении контракта с ещё одним ветераном.

"РБ Лейпциг" продлил контракт с Дайотом Упамекано, которым интересовались европейские топ-клубы.

Виктор Осимхен стал игроком "Наполи".

Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры.

Лионель Месси не попал в тройку лучших дриблёров сезона в топ-5 лигах Европы.

"Парма" отказалась покупать Алексея Миранчука.

Александр Кокорин определился с игровым номером в "Спартаке".

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