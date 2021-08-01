Главные новости дня: 31 июля

Теги олимпийские игрыреал мадридбарселона

Главные новости дня: 31 июляФото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 31 июля.

"Локомотив" обыграл ЦСКА в центральном матче второго тура РПЛ. 

В "Реале" всего пять игроков, которые имеют неприкасаемый статус

Источник: Азар останется в "Реале". 

"Барселона" определилась с будущим Мориба

Определились полуфинальные пари Олимпиады-2020

Белотти отреагировал на предложение "Зенита"

Крупные победу Испании и Мексики, Япония и Бразилия идут дальше: все результаты 1/4 финала Олимпиады-2020.

Крыховяк продолжит карьеру в "Краснодаре"

"Реал" предложил Мбаппе солидный бонус за переход в 2022 году. 

"Барселона" определилась с будущим Гризманна и Коутиньо

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В "Реале" всего 5 игроков, которые имеют неприкасаемый статус

В "Реале" всего 5 игроков, которые имеют неприкасаемый статус

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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