Главные новости дня: 31 июля

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 31 июля.

"Локомотив" обыграл ЦСКА в центральном матче второго тура РПЛ.

В "Реале" всего пять игроков, которые имеют неприкасаемый статус.

Источник: Азар останется в "Реале".

"Барселона" определилась с будущим Мориба.

Определились полуфинальные пари Олимпиады-2020.

Белотти отреагировал на предложение "Зенита".

Крупные победу Испании и Мексики, Япония и Бразилия идут дальше: все результаты 1/4 финала Олимпиады-2020.

Крыховяк продолжит карьеру в "Краснодаре".

"Реал" предложил Мбаппе солидный бонус за переход в 2022 году.

"Барселона" определилась с будущим Гризманна и Коутиньо.

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