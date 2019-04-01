Главные новости дня: 31 марта

Soccernews.ru выделяет самые главные новости воскресенья, 31 марта.

В чемпионате России "Зенит" обыграл "Оренбург" благодаря голам Азмуна и Ракицкого, а ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой".

Также "Краснодар" разгромил "Анжи" со счетом 5:0.

В Англии "Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Тоттенхэмом" и переместился на 1 место в АПЛ.

В Италии "Лацио" минимально одолел "Интер", "Наполи" разгромил "Рому", а "Болонья" переиграла "Сассуоло".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЛАЦИО" - "ИНТЕР" - 0:1.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БОЛОНЬЯ" - "САССУОЛО" - 2:1.

В Лиге 1 "Монако" потерпел поражение в матче с "Каном", а в параллельном матче тура гол Мбаппе помог ПСЖ одолеть "Тулузу"

В чемпионате Испании "Реал" обыграл "Уэску", а "Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром.

Гризманн ведет переговоры с "Барселоной"

Балотелли повторил рекорд "Марселя" 50-летней давности.

В Китае определяли офсайд с помощью листа бумаги, используя VAR.

В "Барселоне" прокомментировали зачисление в клубную академию сына Киркорова.

Фанаты "Зенита" напомнили о бомбардировках Югославии войсками НАТО.

Агуэро вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

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