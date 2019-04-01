Главные новости дня: 31 марта

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Главные новости дня: 31 марта

Soccernews.ru выделяет самые главные новости воскресенья, 31 марта.

В чемпионате России "Зенит" обыграл "Оренбург" благодаря голам Азмуна и Ракицкого, а ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой". 

Также "Краснодар" разгромил "Анжи" со счетом 5:0.

В Англии "Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Тоттенхэмом" и переместился на 1 место в АПЛ.

В Италии "Лацио" минимально одолел "Интер""Наполи" разгромил "Рому", а "Болонья" переиграла "Сассуоло".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЛАЦИО" - "ИНТЕР" - 0:1.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БОЛОНЬЯ" - "САССУОЛО" - 2:1.

В Лиге 1 "Монако" потерпел поражение в матче с "Каном", а в параллельном матче тура гол Мбаппе помог ПСЖ одолеть "Тулузу"

В чемпионате Испании "Реал" обыграл "Уэску", а "Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром.

Гризманн ведет переговоры с "Барселоной" 

Балотелли повторил рекорд "Марселя" 50-летней давности.

В Китае определяли офсайд с помощью листа бумаги, используя VAR.

В "Барселоне" прокомментировали зачисление в клубную академию сына Киркорова.

Фанаты "Зенита" напомнили о бомбардировках Югославии войсками НАТО.

Агуэро вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Лацио" - "Интер" - 0:1 (видеообзор матча)

"Лацио" - "Интер" - 0:1 (видеообзор матча)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 32 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 31 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 61
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
6 Челси Челси 31 60
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 31 44
8 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
9 Эвертон Эвертон 32 43
10 Уотфорд Уотфорд 31 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 31 28
19 Фулхэм Фулхэм 32 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
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