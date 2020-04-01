Главные новости дня: 31 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 31 марта.

Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с продажей нападающего Криштиану Роналду.

Бывший вратарь "Барселоны" Рюшту Речбер находится в критическом состоянии из-за коронавируса.

"Манчестер Юнайтед" готов платить более 20 миллионов евро в год полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в АПЛ и перейти в "Лестер".

Португальский политик оскорбил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В сети появилось изображение новой формы сборной России.

Защитник "Баварии" Джером Боатенг попал в автомобильную аварию.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал 15 будущих звезд футбола.

Форварда "Реала" Родриго Гоэса назвали лучшим молодым игроком в Европе.

Легендарные футболисты и тренеры выбрали лучшего между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

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