Главные новости дня: 31 марта

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Главные новости дня: 31 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 31 марта.

Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с продажей нападающего Криштиану Роналду.

Бывший вратарь "Барселоны" Рюшту Речбер находится в критическом состоянии из-за коронавируса.

"Манчестер Юнайтед" готов платить более 20 миллионов евро в год полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в АПЛ и перейти в "Лестер".

Португальский политик оскорбил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В сети появилось изображение новой формы сборной России.

Защитник "Баварии" Джером Боатенг попал в автомобильную аварию.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал 15 будущих звезд футбола. 

Форварда "Реала" Родриго Гоэса назвали лучшим молодым игроком в Европе.

Легендарные футболисты и тренеры выбрали лучшего между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Легенды футбола сделали выбор между Месси и Роналду

Легенды футбола сделали выбор между Месси и Роналду

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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