Главные новости дня: 31 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 31 марта.
Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с продажей нападающего Криштиану Роналду.
Бывший вратарь "Барселоны" Рюшту Речбер находится в критическом состоянии из-за коронавируса.
"Манчестер Юнайтед" готов платить более 20 миллионов евро в год полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в АПЛ и перейти в "Лестер".
Португальский политик оскорбил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В сети появилось изображение новой формы сборной России.
Защитник "Баварии" Джером Боатенг попал в автомобильную аварию.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал 15 будущих звезд футбола.
Форварда "Реала" Родриго Гоэса назвали лучшим молодым игроком в Европе.
Легендарные футболисты и тренеры выбрали лучшего между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
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главное
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Лента новостей
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Главные новости дня: 31 марта
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Евсеев сравнил "Уфу" с ЦСКА
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Хавбек "Сочи" Нобоа сменил имидж во время карантина
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2
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Жена легенды "Милана": "Секс уничтожил мои колени"
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В Роттердаме врачи поприветствовали коллег, спев гимн "Ливерпуля"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18