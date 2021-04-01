Главные новости дня: 31 марта

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 31 марта.

Германия сенсационно проиграла Македонии, Англия обыграла Польшу.

Со всеми результатами дня отбора на ЧМ-2022 вы можете ознакомиться здесь.

Россия разгромно проиграла Дании и вылетела из молодежного Евро-2021.

УЕФА разрешил пять замен на ЕВРО-2020.

Финансовое положение "Барселоны" хуже, чем ожидалось.

Кариму Бензема грозит пять лет тюрьмы.

Криштиану Роналду 18 лет подряд отмечается голами за сборную Португалии.

ЦСКА отзаявил Виктора Гончаренко.

Ведран Чорлука анонсировал уход из "Локомотива".

"Обнимашки" Джикии и Фернандеса в матче Словакия - Россия высмеяли фотожабами.

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