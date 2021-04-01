Главные новости дня: 31 марта

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Главные новости дня: 31 мартаФото: РИА Новости

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 31 марта.

Германия сенсационно проиграла Македонии, Англия обыграла Польшу.

Со всеми результатами дня отбора на ЧМ-2022 вы можете ознакомиться здесь.

Россия разгромно проиграла Дании и вылетела из молодежного Евро-2021.

УЕФА разрешил пять замен на ЕВРО-2020.

Финансовое положение "Барселоны" хуже, чем ожидалось.

Кариму Бензема грозит пять лет тюрьмы.

Криштиану Роналду 18 лет подряд отмечается голами за сборную Португалии.

ЦСКА отзаявил Виктора Гончаренко.

Ведран Чорлука анонсировал уход из "Локомотива".

"Обнимашки" Джикии и Фернандеса в матче Словакия - Россия высмеяли фотожабами.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Сенсационное поражение Германии, Украина делит очки с Казахстаном, Англия, Испания и Италия побеждают: все результаты отбора на ЧМ-2022 31 марта

Сенсационное поражение Германии, Украина делит очки с Казахстаном, Англия, Испания и Италия побеждают: все результаты отбора на ЧМ-2022 31 марта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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