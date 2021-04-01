Главные новости дня: 31 марта
Фото: РИА Новости
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 31 марта.
Германия сенсационно проиграла Македонии, Англия обыграла Польшу.
Со всеми результатами дня отбора на ЧМ-2022 вы можете ознакомиться здесь.
Россия разгромно проиграла Дании и вылетела из молодежного Евро-2021.
УЕФА разрешил пять замен на ЕВРО-2020.
Финансовое положение "Барселоны" хуже, чем ожидалось.
Кариму Бензема грозит пять лет тюрьмы.
Криштиану Роналду 18 лет подряд отмечается голами за сборную Португалии.
ЦСКА отзаявил Виктора Гончаренко.
Ведран Чорлука анонсировал уход из "Локомотива".
"Обнимашки" Джикии и Фернандеса в матче Словакия - Россия высмеяли фотожабами.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Германия сенсационно проиграла Македонии, Англия обыграла Польшу
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Украина сыграла вничью с Казахстаном, Франция одолела Боснию и Герцеговину
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Стали известны пары 1/4 финала молодежного Евро-2021
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"Федерация в руках Криштиану, искусственного лидера сборной": Португальский журналист раскритиковал Роналду
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Россия разгромно проиграла Дании и вылетела из молодежного Евро-2021
Лента новостей
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Главные новости дня: 31 марта
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Агент Чорлуки рассказал, где игрок может продолжить карьеру
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Федун отреагировал на вылет молодежной сборной России с Евро-2021
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1
Кокорин точно пропустит два ближайших матча "Фиорентины"
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1
Сенсационное поражение Германии, Украина делит очки с Казахстаном, Англия, Испания и Италия побеждают: все результаты отбора на ЧМ-2022 31 марта
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Кейн побил рекорд сборной Англии
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1
Агент Чорлуки назвал виновных в уходе игрока из "Локомотива"
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Гризманн обогнал Трезеге по голам за сборную Франции
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1
Испания разобралась с Косово, Италия победила Литву
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1
Германия сенсационно проиграла Македонии, Англия обыграла Польшу
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1
Украина сыграла вничью с Казахстаном, Франция одолела Боснию и Герцеговину
-
Канчельскис раскритиковал молодежную сборную России после вылета с Евро-2021
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Чорлука анонсировал уход из "Локомотива"
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1
Стали известны пары 1/4 финала молодежного Евро-2021
-
Хавбек "Ростова" привлек внимание европейских клубов
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Галактионов прокомментировал вылет молодежной сборной России из Евро-2021
-
"Зенит" готов расстаться с Дриусси
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"Федерация в руках Криштиану, искусственного лидера сборной": Португальский журналист раскритиковал Роналду
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Черчесов высказался об эпизоде с Джикией и Марио Фернандесом
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"Реал" намерен судиться с доктором, замешанным в допинг-скандале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18