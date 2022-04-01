Главные новости дня: 31 марта
Фото: твиттер "Фламенго"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 31 марта.
Стали известны 29 из 32 участников Чемпионата Мира в Катаре.
Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022.
Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 36-е место, Бельгия уступила лидерство Бразилии.
ФИФА не исключила Россию, зато приостановила членство трёх других стран.
Сборная Египта осталась без главного тренера.
"Фламенго" арендовал Аиртона у "Спартака".
Хвича Кварацхелия не вернется в "Рубин".
Лионель Месси передумал возвращаться в "Барселону" после слов Лапорты.
Денис Черышев может перейти в "Спартак".
Стало известно, сколько заработает ФИФА на чемпионате мира в Катаре.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 31 марта
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Пике: "Игра на стадионе "Эспаньола" лучше секса"
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"Рубин" сделал заявление касательно Хвичи
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Холанд начал сотрудничество с Adidas
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Экс-игрок "Торпедо" будет тренироваться с "Манчестер Сити"
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Румменигге высказался о свисте в адрес Месси
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Агент Бакаева отреагировал на информацию о переговорах со "Спартаком" о новом контракте
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"Манчестер Сити" - лидер АПЛ по выплатам агентам за год
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Хвича не вернется в "Рубин"
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"Реал" готовит новый контракт для Винисиуса
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Президент ФИФА расстроен из-за пропуска Италией ЧМ-2022
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АПЛ назвала сроки летнего трансферного окна
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ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара
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Игрок "Бордо" продавал обувь одноклубников через интернет
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"Барселона" не собирается продлевать аренду де Йонга
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Марсело определился со своим будущим в "Реале"
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Карпин рассказал о проблемах "Ростова" после отъезда легионеров
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ФИФА отреагировала на информацию о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2022
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Пике высказался о ситуации с Дембеле
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Доннарумма может покинуть ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18