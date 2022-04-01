Главные новости дня: 31 марта

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Главные новости дня: 31 мартаФото: твиттер "Фламенго"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 31 марта.

Стали известны 29 из 32 участников Чемпионата Мира в Катаре.

Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022.

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 36-е место, Бельгия уступила лидерство Бразилии.

ФИФА не исключила Россию, зато приостановила членство трёх других стран.

Сборная Египта осталась без главного тренера.

"Фламенго" арендовал Аиртона у "Спартака".

Хвича Кварацхелия не вернется в "Рубин".   

Лионель Месси передумал возвращаться в "Барселону" после слов Лапорты.

Денис Черышев может перейти в "Спартак".

Стало известно, сколько заработает ФИФА на чемпионате мира в Катаре.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Хвича не вернется в "Рубин"

Хвича не вернется в "Рубин"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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