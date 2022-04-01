Главные новости дня: 31 марта

Фото: твиттер "Фламенго"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 31 марта.

Стали известны 29 из 32 участников Чемпионата Мира в Катаре.

Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022.

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 36-е место, Бельгия уступила лидерство Бразилии.

ФИФА не исключила Россию, зато приостановила членство трёх других стран.

Сборная Египта осталась без главного тренера.

"Фламенго" арендовал Аиртона у "Спартака".

Хвича Кварацхелия не вернется в "Рубин".

Лионель Месси передумал возвращаться в "Барселону" после слов Лапорты.

Денис Черышев может перейти в "Спартак".

Стало известно, сколько заработает ФИФА на чемпионате мира в Катаре.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru