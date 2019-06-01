Главные новости дня: 31 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 31 мая.

"Реал" никак не может договориться по трансферу нападающего "Челси" Эдена Азара. Королевский клуб даже вынужден перенести дату презентации игрока. Впрочем, Азар уже фотографируется с футболкой "Реала".

Антонио Конте возглавил "Интер" и стал пятым в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира.

"Вильярреал" определился с ценой на российского нападающего Дениса Черышева, которого хочет выкупить "Валенсия".

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон в ближайшее время может перейти в "Наполи".

"Барселона" может быть наказана за переговоры с Антуаном Гризманном.

"Зенит" нацелился на защитника "Краснодара" Сергея Петрова.

Экс-форвард "Барселоны" и "Реала" Роналдо назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком мира.

"Челси" согласился расстаться с главным тренером Маурицио Сарри, который, скорее всего, возглавит "Ювентус".

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