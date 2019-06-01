Главные новости дня: 31 мая

Теги эден азарантонио контереал мадридлионель мессимаурицио сарри

Главные новости дня: 31 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 31 мая.

"Реал" никак не может договориться по трансферу нападающего "Челси" Эдена Азара. Королевский клуб даже вынужден перенести дату презентации игрока. Впрочем, Азар уже фотографируется с футболкой "Реала".

Антонио Конте возглавил "Интер" и стал пятым в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира.

"Вильярреал" определился с ценой на российского нападающего Дениса Черышева, которого хочет выкупить "Валенсия".

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон в ближайшее время может перейти в "Наполи".

"Барселона" может быть наказана за переговоры с Антуаном Гризманном.

"Зенит" нацелился на защитника "Краснодара" Сергея Петрова.

Экс-форвард "Барселоны" и "Реала" Роналдо назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком мира.

"Челси" согласился расстаться с главным тренером Маурицио Сарри, который, скорее всего, возглавит "Ювентус".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
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