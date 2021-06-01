Главные новости дня: 31 мая

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 31 мая.

"Реал" рассматривает Анчелотти на должность главного тренера.

"Реал" ведет переговоры с тремя тренерами.

Президент баскетбольной Евролиги высказался о Суперлиге.

Суд ЕС зарегистрировал иск Суперлиги к ФИФА и УЕФА.

УЕФА опубликовало символическую сборную сезона Лиги чемпионов.

Азар сделал заявление касательно своего будущего.

Роналду - лучший форвард минувшего сезона Серии А.

В УЕФА прокомментировали обращение Суперлиги в суд ЕС.

Бразилия примет Кубок Америки-2021.

Официально: Агуэро стал игроком "Барселоны".

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