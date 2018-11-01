Главные новости дня: 31 октября

В среду, 31 октября, в мире футбола было много интересных событий.

В Кубке России путевки в четвертьфинал завоевали "Локомотив" и тульский "Арсенал", а также "Урал" и "Оренбург".

В Кубке английской лиги "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" вышли в четвертьфинал, а затем узнали своих соперников в этом раунде.

В Кубке Германии в 1/8 вышли дортмундская "Боруссия" и "Шальке", а также "Байер" и "РБ Лейпциг".

В 1/16 финала Кубка Испании "Реал" крупно выиграл в первом матче после отставки Лопетеги, а затем "Барселона" еле-еле обыграла клуб третьего дивизиона.

Из других новостей стоит отметить следующие:

"Спартак" выбирает тренера между Лопетеги, Кононовым и Карпиным.

"Реал" не сумел вернуть Зидана и переключился на Почеттино.

Роналду установил новый рекорд "Ювентуса".

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