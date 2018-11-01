Главные новости дня: 31 октября

Теги челсиарсенал лондонспартак москвареал мадридбарселонаборуссия дортмундлокомотив москва

Главные новости дня: 31 октября

В среду, 31 октября, в мире футбола было много интересных событий.

В Кубке России путевки в четвертьфинал завоевали "Локомотив" и тульский "Арсенал", а также "Урал" и "Оренбург".

В Кубке английской лиги "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" вышли в четвертьфинал, а затем узнали своих соперников в этом раунде.

В Кубке Германии в 1/8 вышли дортмундская "Боруссия" и "Шальке", а также "Байер" и "РБ Лейпциг".

В 1/16 финала Кубка Испании "Реал" крупно выиграл в первом матче после отставки Лопетеги, а затем "Барселона" еле-еле обыграла клуб третьего дивизиона.

Из других новостей стоит отметить следующие:

"Спартак" выбирает тренера между Лопетеги, Кононовым и Карпиным.

"Реал" не сумел вернуть Зидана и переключился на Почеттино.

Роналду установил новый рекорд "Ювентуса".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов