Главные новости дня: 31 октября

Теги спартак москваливерпульмиланмассимо каррера

Главные новости дня: 31 октября

Редакция Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 31 октября.

В матче 1/8 финала Кубка России "Спартак" обыграл "Ростов" и вышел в четвертьфинал. В еще одном матче "Торпедо" переиграло "Балтику"

Определились все четвертьфиналисты Кубка России.

В 10-м туре чемпионата Италии "Милан" победил СПАЛ со счетом 1:0 благодаря голу Сусо.

"Ливерпуль" пригрозил отказаться от Кубка Лиги, на что получил неожиданный ответ.

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Удинезе".

Весь в отца! Сын Криштиану Роналду демонстрирует невероятную результативность.

Златан Ибрагимович объяснил свои слова о возвращении в Испанию.

Экс-игрок "Зенита" и "Ювентуса" Клаудио Маркизио рассказал подробности вооруженного налета на его дом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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"Милан" обыграл СПАЛ в матче Серии А

"Милан" обыграл СПАЛ в матче Серии А

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 10 28
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 10 22
3 Лестер Сити Лестер Сити 10 20
4 Челси Челси 10 20
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 10 16
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 15
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 13
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 10 13
9 Борнмут Борнмут 10 13
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 10 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 10 12
13 Бернли Бернли 10 12
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 10 12
15 Астон Вилла Астон Вилла 10 11
16 Эвертон Эвертон 10 10
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 10 9
18 Саутгемптон Саутгемптон 10 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 10 7
20 Уотфорд Уотфорд 10 5
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