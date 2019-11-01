Главные новости дня: 31 октября
Редакция Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 31 октября.
В матче 1/8 финала Кубка России "Спартак" обыграл "Ростов" и вышел в четвертьфинал. В еще одном матче "Торпедо" переиграло "Балтику".
Определились все четвертьфиналисты Кубка России.
В 10-м туре чемпионата Италии "Милан" победил СПАЛ со счетом 1:0 благодаря голу Сусо.
"Ливерпуль" пригрозил отказаться от Кубка Лиги, на что получил неожиданный ответ.
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Удинезе".
Весь в отца! Сын Криштиану Роналду демонстрирует невероятную результативность.
Златан Ибрагимович объяснил свои слова о возвращении в Испанию.
Экс-игрок "Зенита" и "Ювентуса" Клаудио Маркизио рассказал подробности вооруженного налета на его дом.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Определились все четвертьфиналисты Кубка России
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"Спартак" обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России
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Руководство чемпионата Англии может запретить игру головой юным футболистам
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"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5. Это что вообще такое было? Разбираем самый результативный матч осени
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"Химки" обыграли "Оренбург" и прошли в 1/4 финала Кубка России
Лента новостей
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Главные новости дня: 31 октября
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"Гранада" уступила "Хетафе", упустив шанс выйти на первое место
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1
Рэшфорд опередил Роналду по числу голов, забитых к 22 годам
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Английская футбольная лига предложила "Ливерпулю" необычное решение проблемы с календарем
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Каррера может возглавить клуб Серии А
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"Милан" обыграл СПАЛ в матче Серии А
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1
Украинский клуб наказали за оскорбление арбитра президентом клуба
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"Еще один матч, еще два гола". Ларссон высказался об очередном удачном матче за "Спартак"
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Игроки ПСЖ сыграли в баскетбол на Хеллоуин
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1
"Реал", "МЮ" и "Тоттенхэм" намерены купить лидера "Спортинга" в январе
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Кафельников сделал прогноз, сколько времени Тедеско проработает в "Спартаке"
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Джака рассказал, почему он оскорбил фанатов "Арсенала"
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"Эйбар" обыграл "Вильярреал" в матче Примеры
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Игроки сборной России назвали фильмы ужасов, которые любят смотреть на Хэллоуин
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СМИ назвали огромную зарплату Верратти по новому контракту с ПСЖ
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Червиченко рассказал, за счет чего "Спартак" обыграл "Ростов"
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1
Карпин сделал заявление после поражения "Ростова" от "Спартака" в Кубке России
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Определились все четвертьфиналисты Кубка России
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"Торпедо" стало последним четвертьфиналистом Кубка России
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"Спартак" обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5