Главные новости дня: 31 октября

Редакция Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 31 октября.

В матче 1/8 финала Кубка России "Спартак" обыграл "Ростов" и вышел в четвертьфинал. В еще одном матче "Торпедо" переиграло "Балтику".

Определились все четвертьфиналисты Кубка России.

В 10-м туре чемпионата Италии "Милан" победил СПАЛ со счетом 1:0 благодаря голу Сусо.

"Ливерпуль" пригрозил отказаться от Кубка Лиги, на что получил неожиданный ответ.

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Удинезе".

Весь в отца! Сын Криштиану Роналду демонстрирует невероятную результативность.

Златан Ибрагимович объяснил свои слова о возвращении в Испанию.

Экс-игрок "Зенита" и "Ювентуса" Клаудио Маркизио рассказал подробности вооруженного налета на его дом.

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