Главные новости дня: 31 октября

Теги спартак москвареал мадридбарселоналиверпульпсж

Главные новости дня: 31 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 31 октября.

В Российской Премьер-Лиге лидер турнир "Спартак" проиграл "Ростову", "Краснодар" уступил "Ахмату", а "Локомотив" потерпел поражение от "Сочи".

В Ла Лиге очередную победу одержал "Реал", разгромив "Уэску". А вот "Барселону" вновь постигла неудача - лишь ничья с "Алавесом". "Атлетико" уверенно справился с "Осасуном".

В чемпионате Англии "Ливерпуль" добыл непростую победу над "Вест Хэмом", "Манчестер Сити" с трудом победил "Шеффилд Юнайтед", а "Челси" разгромил "Бернли".

В Лиге 1 ПСЖ не оставил шансов "Нанту".

В чемпионате Германии "Бавария" победила "Кельн", а дортмундская "Боруссия" оказалась сильнее "Арминии".

В Серии А "Интер" в самой концовке спас матч с "Пармой".

"Барселоне" грозит банкротство из-за финансовых проблем.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассматривает экзотические варианты продолжения карьеры.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" в большинстве не смогла обыграть "Алавес"

"Барселона" в большинстве не смогла обыграть "Алавес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов