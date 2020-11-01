Главные новости дня: 31 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 31 октября.
В Российской Премьер-Лиге лидер турнир "Спартак" проиграл "Ростову", "Краснодар" уступил "Ахмату", а "Локомотив" потерпел поражение от "Сочи".
В Ла Лиге очередную победу одержал "Реал", разгромив "Уэску". А вот "Барселону" вновь постигла неудача - лишь ничья с "Алавесом". "Атлетико" уверенно справился с "Осасуном".
В чемпионате Англии "Ливерпуль" добыл непростую победу над "Вест Хэмом", "Манчестер Сити" с трудом победил "Шеффилд Юнайтед", а "Челси" разгромил "Бернли".
В Лиге 1 ПСЖ не оставил шансов "Нанту".
В чемпионате Германии "Бавария" победила "Кельн", а дортмундская "Боруссия" оказалась сильнее "Арминии".
В Серии А "Интер" в самой концовке спас матч с "Пармой".
"Барселоне" грозит банкротство из-за финансовых проблем.
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассматривает экзотические варианты продолжения карьеры.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 31 октября
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Голкипер "Челси" Менди повторил рекорд Чеха
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ПСЖ разгромил "Нант" в Лиге 1
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1
"Барселона" в большинстве не смогла обыграть "Алавес"
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Лидер "Лацио" вернулся в строй перед матчем с "Зенитом"
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Томас Мюллер повторил рекорд "Баварии"
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"Атлетико" нашел замену Партею в чемпионате Испании
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Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" в матче с "Уэской"
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"Аякс" разгромил "Фортуну" и стал единоличным лидером Эредивизии
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"Ростов" пожалуется на судейство в матче со "Спартаком"
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Кокорин и Мамаев уехали вместе после матча "Спартак" - "Ростов" (видео)
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Гладбахская "Боруссия" победила "РБ Лейпциг" в Бундеслиге
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Киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Днепром-1"
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Дубль Фелиша принес "Атлетико" победу над "Осасуной"
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"Ливерпуль" вырвал победу над "Вест Хэмом"
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"Интер" на 92-й минуте ушел от поражения в матче с "Пармой"
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Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Ростовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18