Главные новости дня: 31 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 31 октября.

В Российской Премьер-Лиге лидер турнир "Спартак" проиграл "Ростову", "Краснодар" уступил "Ахмату", а "Локомотив" потерпел поражение от "Сочи".

В Ла Лиге очередную победу одержал "Реал", разгромив "Уэску". А вот "Барселону" вновь постигла неудача - лишь ничья с "Алавесом". "Атлетико" уверенно справился с "Осасуном".

В чемпионате Англии "Ливерпуль" добыл непростую победу над "Вест Хэмом", "Манчестер Сити" с трудом победил "Шеффилд Юнайтед", а "Челси" разгромил "Бернли".

В Лиге 1 ПСЖ не оставил шансов "Нанту".

В чемпионате Германии "Бавария" победила "Кельн", а дортмундская "Боруссия" оказалась сильнее "Арминии".

В Серии А "Интер" в самой концовке спас матч с "Пармой".

"Барселоне" грозит банкротство из-за финансовых проблем.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассматривает экзотические варианты продолжения карьеры.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru