Главные новости дня: 31 октября

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Главные новости дня: 31 октября

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 31 октября.

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Рому", которую тренирует Жозе Моуринью. "Наполи" победил "Салернитану" и возглавил Серию А. "Фиорентина" без Кокорина разгромила "Специю".

В чемпионате Франции "Марсель" победил "Клермон" и вышел на третье место. Все результаты 12-го тура Лиги 1.

В Российской Премьер-Лиги "Сочи" обыграл тульский "Арсенал" и вышел на 3 место. Все результаты 13-го тура РПЛ.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун подал в суд на журналиста Михаила Борзыкина.

В матче 12-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле разгромил севильский "Бетис".

Вратарь "Спартака" Артем Ребров принял решение приостановить карьеру и получил должность в структуре клуба.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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