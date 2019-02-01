Главные новости дня: 31 января

В четверг, 31 января, в Европе закрылось зимнее трансферное окно.

Soccernews.ru провел онлайн-трансляцию последнего для трансферного окна.

Из состоявшихся трансферов состоит отметить следующие:

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес перешел в "Арсенал".

"Барселона" подписала молодых талантов - бразильца Эмерсона Апаресидо и француза Жан-Клера Тодибо. Первый сразу же отправился в аренду в "Бетис".

Защитник сборной России Федор Кудряшов перебрался в турецкий "Истанбул Башакшехир".

"Реал" вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв "Жирону".

Полуфиналистом Кубка Италии стал "Лацио", который победил "Интер".

Колумбиец Вильмар Барриос вот-вот станет игроком "Зенита".

Также "Зенит" надеется оформить трансфер Азмуна.

ЦСКА нацелился на опытного исландского защитника Эйдура Сигурбьорнссона.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru