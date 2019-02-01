Главные новости дня: 31 января

Теги реал мадридбарселоназенит санкт-петербургфедор кудряшов

Главные новости дня: 31 января

В четверг, 31 января, в Европе закрылось зимнее трансферное окно.

Soccernews.ru провел онлайн-трансляцию последнего для трансферного окна.

Из состоявшихся трансферов состоит отметить следующие:

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес перешел в "Арсенал".

"Барселона" подписала молодых талантов - бразильца Эмерсона Апаресидо и француза Жан-Клера Тодибо. Первый сразу же отправился в аренду в "Бетис".

Защитник сборной России Федор Кудряшов перебрался в турецкий "Истанбул Башакшехир".

"Реал" вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв "Жирону".

Полуфиналистом Кубка Италии стал "Лацио", который победил "Интер".

Колумбиец Вильмар Барриос вот-вот станет игроком "Зенита".

Также "Зенит" надеется оформить трансфер Азмуна.

ЦСКА нацелился на опытного исландского защитника Эйдура Сигурбьорнссона.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились все полуфиналисты Кубка Италии

Определились все полуфиналисты Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов