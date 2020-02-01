Главные новости дня: 31 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 31 января.

Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан".

Александр Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи".

Эмре Джан перешел в дортмундскую "Боруссию".

"Манчестер Сити" перехватил у "Барселоны" "нового Дани Алвеса".

"Атлетико" объявил о возвращении Карраско.

"Барселона" купила "нового Криштиану Роналду".

"Барселона" оформила трансфер бразильского хавбека.

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании.

Лионель Месси намерен ежегодно продлевать контракт с "Барселоной" на один сезон.

В сети выложили переписку экс-генсека ФИФА с президентом ПСЖ по делу о коррупции.

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