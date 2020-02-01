Главные новости дня: 31 января

Теги барселонаалексей миранчукэмре джанянник феррейра карраско

Главные новости дня: 31 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 31 января.

Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан".

Александр Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи".

Эмре Джан перешел в дортмундскую "Боруссию".

"Манчестер Сити" перехватил у "Барселоны" "нового Дани Алвеса".

"Атлетико" объявил о возвращении Карраско.

"Барселона" купила "нового Криштиану Роналду".

"Барселона" оформила трансфер бразильского хавбека.

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании.

Лионель Месси намерен ежегодно продлевать контракт с "Барселоной" на один сезон.

В сети выложили переписку экс-генсека ФИФА с президентом ПСЖ по делу о коррупции.

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"Локомотив" и "Сельта" согласовали опцию выкупа Смолова

"Локомотив" и "Сельта" согласовали опцию выкупа Смолова

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 70
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
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