Главные новости дня: 31 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 31 января.
Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан".
Александр Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи".
Эмре Джан перешел в дортмундскую "Боруссию".
"Манчестер Сити" перехватил у "Барселоны" "нового Дани Алвеса".
"Атлетико" объявил о возвращении Карраско.
"Барселона" купила "нового Криштиану Роналду".
"Барселона" оформила трансфер бразильского хавбека.
"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании.
Лионель Месси намерен ежегодно продлевать контракт с "Барселоной" на один сезон.
В сети выложили переписку экс-генсека ФИФА с президентом ПСЖ по делу о коррупции.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Суд не рассматривал иск "Локомотива" к Геркусу, так как клуб не заплатил пошлину
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Официально: Эмре Джан перешел в дортмундскую "Боруссию"
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В сети выложили переписку экс-генсека ФИФА с президентом ПСЖ по делу о коррупции
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ЦСКА и "Локомотив" поборются за защитника "Тулузы"
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Смолов определился с игровым номером в "Сельте"
Лента новостей
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Главные новости дня: 31 января
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"Ницца" арендовала защитника "Барселоны"
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"Локомотив" и "Сельта" согласовали опцию выкупа Смолова
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"Манчестер Юнайтед" близок к аренде форварда "Шанхай Шенхуа"
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Семин прокомментировал уход Смолова
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"Барселона" определила главную трансферную цель на лето
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"Ренн" вырвал победу в матче с "Нантом"
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"Герта" и "Шальке" не выявили победителя в матче Бундеслиге
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Гинер высказался о будущем Гончаренко
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Стала известна сумма трансфера Котина в ЦСКА
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Ракитич все еще может оказаться в "Манчестер Юнайтед"
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"Андерлехт" арендовал Пьяцу у "Ювентуса"
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Смолов обратился к болельщикам "Сельты"
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"Милан" объявил о переходе Салемакерса
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Суд не рассматривал иск "Локомотива" к Геркусу, так как клуб не заплатил пошлину
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Хавбек "Ромы" Нзонзи перебрался в "Ренн"
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ЦСКА объявил о трансфере защитника "Крыльев Советов"
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"Барселона" отпустила своего воспитанника в "Брагу"
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Агент Рохеля высказался об интересе со стороны ЦСКА и "Локомотива"
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Официально: Эмре Джан перешел в дортмундскую "Боруссию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17