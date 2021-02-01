Главные новости дня: 31 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 31 декабря.

Ивелин Попов громко высказался о своем конфликте с Карпиным.

"Контракт, который разрушил "Барселону". В Испании сообщили детали соглашения Месси.

Марко Ройс установил рекорд дортмундской "Боруссии".

Источник: Месси в ближайшие дни объявит об уходе из "Барселоны".

Месси подаст в суд на газету El Mundo за разглашение деталей его контракта. И на руководство "Барселоны".

"Спартак" значительно продвинулся в переговорах по трансферу Промеса.

Источник: Рамос решил перейти в английский топ-клуб.

"Челси" одержал первую победу под руководством Тухеля.

СМИ: "Бартомеу настоял на большинстве бонусов и премий для Месси".

Неймар в скором времени подпишет новый контракт с ПСЖ.

Лэмпард хотел продать несколько важных игроков "Челси".

Суарес забил 158 голов в Ла Лиге. Он в пятерке лучших в XXI веке.

Коваленко прибыл в Италию для подписания контракта с "Аталантой".

"Египетский король". Салаха забил больше 20 голов в 4 сезонах подряд.

Все результаты 21-го тура АПЛ, 20-го тура Серии А, 22-го тура Лиги 1, 19-го тура Бундеслиги.