Главные новости дня: 31 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 31 декабря.
Ивелин Попов громко высказался о своем конфликте с Карпиным.
"Контракт, который разрушил "Барселону". В Испании сообщили детали соглашения Месси.
Марко Ройс установил рекорд дортмундской "Боруссии".
Источник: Месси в ближайшие дни объявит об уходе из "Барселоны".
Месси подаст в суд на газету El Mundo за разглашение деталей его контракта. И на руководство "Барселоны".
"Спартак" значительно продвинулся в переговорах по трансферу Промеса.
Источник: Рамос решил перейти в английский топ-клуб.
"Челси" одержал первую победу под руководством Тухеля.
СМИ: "Бартомеу настоял на большинстве бонусов и премий для Месси".
Неймар в скором времени подпишет новый контракт с ПСЖ.
Лэмпард хотел продать несколько важных игроков "Челси".
Суарес забил 158 голов в Ла Лиге. Он в пятерке лучших в XXI веке.
Коваленко прибыл в Италию для подписания контракта с "Аталантой".
"Египетский король". Салаха забил больше 20 голов в 4 сезонах подряд.
Все результаты 21-го тура АПЛ, 20-го тура Серии А, 22-го тура Лиги 1, 19-го тура Бундеслиги.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Безголевая скука в Лондоне, "Ливерпуль" победил второй раз подряд, а "Тоттенхэм" второй раз подряд проиграл: все результаты 21-го тура АПЛ
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Лидеры не сбавляют обороты, "Шальке" снова не везет, "Боруссия" М не смогла дожать "Унион": все результаты 19-го тура Бундеслиги
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"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вест Хэм". От первого места - 4 очка
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Неймар в скором времени подпишет новый контракт с ПСЖ
Лента новостей
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Главные новости дня: 31 января
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Сенсационное поражение ПСЖ, "Лилль" выходит в лидеры, "Монако" Головина снова побеждает: все результаты 22-го тура Лиги 1
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"Тоттенхэм" терпит второе поражение подряд в АПЛ
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Черданцев пожаловался на доход: "400-500 тысяч рублей за вечер можно было раньше заработать. Сейчас цены упали минимум вдвое"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18