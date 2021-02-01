Главные новости дня: 31 января

Теги лионель мессинеймармохамед салахмарко ройссерхио рамос

Главные новости дня: 31 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 31 декабря.

Ивелин Попов громко высказался о своем конфликте с Карпиным.

"Контракт, который разрушил "Барселону". В Испании сообщили детали соглашения Месси.

Марко Ройс установил рекорд дортмундской "Боруссии".

Источник: Месси в ближайшие дни объявит об уходе из "Барселоны".

Месси подаст в суд на газету El Mundo за разглашение деталей его контракта. И на руководство "Барселоны".

"Спартак" значительно продвинулся в переговорах по трансферу Промеса.

Источник: Рамос решил перейти в английский топ-клуб.

"Челси" одержал первую победу под руководством Тухеля.

СМИ: "Бартомеу настоял на большинстве бонусов и премий для Месси".

Неймар в скором времени подпишет новый контракт с ПСЖ.

Лэмпард хотел продать несколько важных игроков "Челси".

Суарес забил 158 голов в Ла Лиге. Он в пятерке лучших в XXI веке.

Коваленко прибыл в Италию для подписания контракта с "Аталантой".

"Египетский король". Салаха забил больше 20 голов в 4 сезонах подряд.

Все результаты 21-го тура АПЛ20-го тура Серии А, 22-го тура Лиги 119-го тура Бундеслиги.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Сенсационное поражение ПСЖ, "Лилль" выходит в лидеры, "Монако" Головина снова побеждает: все результаты 22-го тура Лиги 1

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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