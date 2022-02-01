Главные новости дня: 31 января

Фото: инстаграм "Ниццы"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 31 января.

ПСЖ сенсационно вылетел из Кубка Франции, проиграв "Ницце".

Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе перебрался в Испанию. При этом "красно-белые" подписали опорника.

"Тоттенхэм" усилился сразу двумя игроками "Ювентуса".

"Ювентус" купил полузащитника из Бундеслиги.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек перешел в "Эвертон".

"Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.

"Манчестер Сити" объявил о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса.

Cостоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу. Путевки в полуфинал завоевали Украина и Португалия. В полуфинале украинцы могут встретиться с Россией.

Матч Кубка Африканских Наций между сборными Египта и Марокко закончился скандалом.

ЦСКА отправил в "Салернитану" полузащитника Эмиля Бохинена.

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