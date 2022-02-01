Главные новости дня: 31 января

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Главные новости дня: 31 января

Фото: инстаграм "Ниццы"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 31 января.

ПСЖ сенсационно вылетел из Кубка Франции, проиграв "Ницце".

Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе перебрался в Испанию. При этом "красно-белые" подписали опорника.

"Тоттенхэм" усилился сразу двумя игроками "Ювентуса".

"Ювентус" купил полузащитника из Бундеслиги.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек перешел в "Эвертон".

"Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.

"Манчестер Сити" объявил о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса.

Cостоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу. Путевки в полуфинал завоевали Украина и Португалия. В полуфинале украинцы могут встретиться с Россией.

Матч Кубка Африканских Наций между сборными Египта и Марокко закончился скандалом.

ЦСКА отправил в "Салернитану" полузащитника Эмиля Бохинена.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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ПСЖ вылетел из Кубка Франции

ПСЖ вылетел из Кубка Франции

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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