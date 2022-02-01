Главные новости дня: 31 января
Фото: инстаграм "Ниццы"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 31 января.
ПСЖ сенсационно вылетел из Кубка Франции, проиграв "Ницце".
Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе перебрался в Испанию. При этом "красно-белые" подписали опорника.
"Тоттенхэм" усилился сразу двумя игроками "Ювентуса".
"Ювентус" купил полузащитника из Бундеслиги.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек перешел в "Эвертон".
"Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.
"Манчестер Сити" объявил о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса.
Cостоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу. Путевки в полуфинал завоевали Украина и Португалия. В полуфинале украинцы могут встретиться с Россией.
Матч Кубка Африканских Наций между сборными Египта и Марокко закончился скандалом.
ЦСКА отправил в "Салернитану" полузащитника Эмиля Бохинена.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18