Главные новости дня: 4 апреля
Сегодня, 4 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.
"Сассуоло" разгромил "Кьево" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА) и "Аталанта" разбила "Болонью" в заключительных матчах 30-го тура Серии А.
В Примере "Севилья" обыграла "Алавес" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), "Леганес" переиграл "Вальядолид", а "Реал Сосьедад" оказался сильнее "Бетиса".
ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
Андрей Федун назвал годовой бюджет "Спартака".
Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала".
Зинедин Зидан определился с основным голкипером "Реала" на следующий сезон.
"Реал" не собирается подписывать Адриана Рабьо.
Криштиану Роналду восстановился после травмы.
Также стало известно, когда Неймар сможет вернуться на поле.
И напоследок, "Ювентус" близок к фантастическому рекорду Серии А.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14