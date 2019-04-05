Главные новости дня: 4 апреля

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Главные новости дня: 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

"Сассуоло" разгромил "Кьево" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА) и "Аталанта" разбила "Болонью" в заключительных матчах 30-го тура Серии А.

В Примере "Севилья" обыграла "Алавес" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), "Леганес" переиграл "Вальядолид", а "Реал Сосьедад" оказался сильнее "Бетиса".

ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Андрей Федун назвал годовой бюджет "Спартака".

Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала".

Зинедин Зидан определился с основным голкипером "Реала" на следующий сезон.

"Реал" не собирается подписывать Адриана Рабьо.

Криштиану Роналду восстановился после травмы.

Также стало известно, когда Неймар сможет вернуться на поле.

И напоследок, "Ювентус" близок к фантастическому рекорду Серии А.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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2 Ливерпуль Ливерпуль 32 79
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд Уотфорд 32 46
9 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
10 Эвертон Эвертон 32 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
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