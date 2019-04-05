Главные новости дня: 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

"Сассуоло" разгромил "Кьево" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА) и "Аталанта" разбила "Болонью" в заключительных матчах 30-го тура Серии А.

В Примере "Севилья" обыграла "Алавес" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), "Леганес" переиграл "Вальядолид", а "Реал Сосьедад" оказался сильнее "Бетиса".

ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Андрей Федун назвал годовой бюджет "Спартака".

Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала".

Зинедин Зидан определился с основным голкипером "Реала" на следующий сезон.

"Реал" не собирается подписывать Адриана Рабьо.

Криштиану Роналду восстановился после травмы.

Также стало известно, когда Неймар сможет вернуться на поле.

И напоследок, "Ювентус" близок к фантастическому рекорду Серии А.

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