Главные новости дня: 4 апреля

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Главные новости дня: 4 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 апреля.

В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков.

Клубы АПЛ пытаются уговорить футболистов согласится на понижение зарплаты.

Стали известны возможные сроки завершения текущего розыгрыша Серии А.

Президент УЕФА пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков.

Четыре клуба Бундеслиги обанкротятся в мае-июне, если сезон не возобновится.

Руководство "Барселоны" хочет ещё больше урезать зарплаты игроков.

Пауло Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус.

В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

"Манчестер Юнайтед" откажется от покупки Кейна в пользу двух других трансферов.

Стало известно, как "Барселона" в прошлом году заблокировала переход Неймара в "Реал".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков

В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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