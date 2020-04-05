Главные новости дня: 4 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 апреля.
В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков.
Клубы АПЛ пытаются уговорить футболистов согласится на понижение зарплаты.
Стали известны возможные сроки завершения текущего розыгрыша Серии А.
Президент УЕФА пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков.
Четыре клуба Бундеслиги обанкротятся в мае-июне, если сезон не возобновится.
Руководство "Барселоны" хочет ещё больше урезать зарплаты игроков.
Пауло Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус.
В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
"Манчестер Юнайтед" откажется от покупки Кейна в пользу двух других трансферов.
Стало известно, как "Барселона" в прошлом году заблокировала переход Неймара в "Реал".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус
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Клубы АПЛ пытаюстя уговорить футболистов согласится на понижение зарплаты
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Стали известны возможные сроки завершения текущего розыгрыша Серии А
-
"Тоттенхэм" планирует подписать пятерых футболистов
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"Ливерпуль" отпустил часть персонала в отпуск с сохранением зарплаты
Лента новостей
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Главные новости дня: 4 апреля
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1
Девушка Дибалы высказалась о результатах повторного теста на коронавирус
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Саутгейт согласился на сокращение зарплаты
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2
"Барселона" не имеет ни одного предложения по продаже Коутиньо
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Власти Сербии определились с наказанием для Прийовича за нарушение карантина
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1
Слуцкий рассказал, почему Дзюба не уехал в Европу
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Кокорин назвал фильмы, которые посмотрел на карантине
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Серхио Рамос запустил новый челлендж
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В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков
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"Ливерпуль" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"
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3
"Атлетико" определился с размером предложения по Ракитичу
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В Италии появилась петиция, в которой предлагают вручить скудетто "Аталанте"
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"Наполи" нацелился на Фирпо
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Брестское "Динамо" проиграло "Славии", БАТЭ переиграл "Рух"
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Гётце может перебраться в Италию
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Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус
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1
Кокорин признался, сколько книг он прочитал
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Слуцкий рассказал о планах по сбросу веса
-
Уткин рассказал о связи "Спартака" с политиком России
-
Клубы АПЛ пытаюстя уговорить футболистов согласится на понижение зарплаты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18