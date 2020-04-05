Главные новости дня: 4 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 апреля.

В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков.

Клубы АПЛ пытаются уговорить футболистов согласится на понижение зарплаты.

Стали известны возможные сроки завершения текущего розыгрыша Серии А.

Президент УЕФА пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков.

Четыре клуба Бундеслиги обанкротятся в мае-июне, если сезон не возобновится.

Руководство "Барселоны" хочет ещё больше урезать зарплаты игроков.

Пауло Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус.

В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

"Манчестер Юнайтед" откажется от покупки Кейна в пользу двух других трансферов.

Стало известно, как "Барселона" в прошлом году заблокировала переход Неймара в "Реал".

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