Главные новости дня: 4 апреля

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Главные новости дня: 4 апреляФото: Твиттер @fcsm_official
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 апреля.

Тренер румынского клуба ушел в отставку из-за первоапрельской шутки.

Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по новому контракту.

"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева.

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить де Хеа, чтобы избавиться от голкипера.

"Барселона" предлагает Месси пожизненный контракт. Аргентинец выдвинул свои условия.

Президент "Ювентуса" смотрел матч с "Торино" в компании с Аллегри.

Фонсека или Лэмпард могут возглавить "Кристал Пэлас".

ЦСКА победил "Тамбов" в матче с четырьмя пенальти.

"Спартак" одержал феерическую победу над "Ростовом".

18-летний игрок "Знамени Труда" умер во время матча.

Все результаты 20-го тура УПЛ, 27-го тура Бундеслиги и 31-го тура Лиги 1.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1

"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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