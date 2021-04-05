Главные новости дня: 4 апреля

Фото: Твиттер @fcsm_official

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 апреля.

Тренер румынского клуба ушел в отставку из-за первоапрельской шутки.

Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по новому контракту.

"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева.

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить де Хеа, чтобы избавиться от голкипера.

"Барселона" предлагает Месси пожизненный контракт. Аргентинец выдвинул свои условия.

Президент "Ювентуса" смотрел матч с "Торино" в компании с Аллегри.

Фонсека или Лэмпард могут возглавить "Кристал Пэлас".

ЦСКА победил "Тамбов" в матче с четырьмя пенальти.

"Спартак" одержал феерическую победу над "Ростовом".

18-летний игрок "Знамени Труда" умер во время матча.

Все результаты 20-го тура УПЛ, 27-го тура Бундеслиги и 31-го тура Лиги 1.