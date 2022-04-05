Главные новости дня: 4 апреля

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 апреля.

В чемпионате Англии "Арсенал" разгромно проиграл "Кристал Пэлас". Результаты 31-го тура АПЛ.

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон перешел в шведский клуб.

В чемпионате Испании "Реал Сосьедад" победил "Эспаньол". Результаты 30-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Италии "Милан" не смог победить "Болонью". Результаты 31-го тура Серии А.

"Барселона" предлагает "Баварии" обмен игроками.

Нападающий Эден Азар может согласиться уйти из "Реала".

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