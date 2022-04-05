Главные новости дня: 4 апреля

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Главные новости дня: 4 апреля

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 апреля.

В чемпионате Англии "Арсенал" разгромно проиграл "Кристал Пэлас". Результаты 31-го тура АПЛ.

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон перешел в шведский клуб.

В чемпионате Испании "Реал Сосьедад" победил "Эспаньол". Результаты 30-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Италии "Милан" не смог победить "Болонью". Результаты 31-го тура Серии А.

"Барселона" предлагает "Баварии" обмен игроками.

Нападающий Эден Азар может согласиться уйти из "Реала".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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