Главные новости дня: 4 апреля
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 апреля.
В чемпионате Англии "Арсенал" разгромно проиграл "Кристал Пэлас". Результаты 31-го тура АПЛ.
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон перешел в шведский клуб.
В чемпионате Испании "Реал Сосьедад" победил "Эспаньол". Результаты 30-го тура Ла Лиги.
В чемпионате Италии "Милан" не смог победить "Болонью". Результаты 31-го тура Серии А.
"Барселона" предлагает "Баварии" обмен игроками.
Нападающий Эден Азар может согласиться уйти из "Реала".
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главное
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Сложные победы "Реала" и "Барселоны", феерия "Атлетико": результаты 30-го тура Ла Лиги
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Неудача "Ювентуса", потеря "Милана", успех "Интера": результаты 31-го тура Серии А
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Позор "Челси" и "Арсенала", феерия "Тоттенхэма", успехи лидеров: результаты 31-го тура АПЛ
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"Арсенал" потерпел разгромное поражение в лондонском дерби
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Главные новости дня: 4 апреля
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Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сложные победы "Реала" и "Барселоны", феерия "Атлетико": результаты 30-го тура Ла Лиги
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Неудача "Ювентуса", потеря "Милана", успех "Интера": результаты 31-го тура Серии А
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Позор "Челси" и "Арсенала", феерия "Тоттенхэма", успехи лидеров: результаты 31-го тура АПЛ
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"Реал Сосьедад" на 96-й минуте вырвал победу над "Эспаньолом"
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"Арсенал" потерпел разгромное поражение в лондонском дерби
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18