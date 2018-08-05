Главные новости дня: 4 августа

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Главные новости дня: 4 августа

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 августа. В этот день состоялись три матча второго тура чемпионата России. Открывал программу поединок между "Уралом" и "Краснодаром", который завершился очень тяжёлой победой "быков".

Отчёт о матче "Урал" - "Краснодар"

Видеообзор матча "Урал" - "Краснодар"

Далее нас ожидала игра между "Зенитом" и тульским "Арсеналом". Фаворит в итоге выиграл, но с минимальным счётом, да и единственный гол стал следствием грубой ошибки вратаря "канониров".

Отчёт о матче "Зенит" - "Арсенал Тула"

Видеообзор матча "Зенит" - "Арсенал Тула"

А закрывал игровой день центральный матч тура - "Локомотив" принимал "Спартак". К сожалению, столичное дерби не порадовало зрителей голами, хотя моментов у обеих команд хватало.

Отчёт о матче "Локомотив" - "Спартак"

Видеообзор матча "Локомотив" - "Спартак"

Также в субботу были разыграны три Суперкубка. Во Франции трофей взял ПСЖ, в Голландии - "Фейеноорд", а в Португалии - "Порту".

Нельзя обойти стороной и несколько товарищеских матчей. В рамках Международного кубка чемпионов "Интер" одолел "Лион", а в Дублине "Ливерпуль" провёл контрольный поединок с "Наполи", который завершился сокрушительной победой "красных".

Перейдём к трансферам. Выделим две официально закрытых сделки: Алеиш Видаль сменил "Барселону" на "Севилью", а Лука Джорджевич вновь покинул "Зенит" ради игровой практики в тульском "Арсенале". Речь в данном случае идёт об аренде.

Не утихает шумиха и вокруг Луки Модрича. Как выяснилось, президент "Реала" Флорентино Перес обещал хорвату отпустить его в другой клуб в случае трёх подряд побед в Лиге Чемпионов. На фоне этой информации "сливочные" снизили цену на хавбека и начали искать ему замену. Впрочем, параллельно руководство мадридцев не теряет надежд сохранить Модрича, в связи с чем готовит для него новый щедрый контракт.

Кроме того, акцентируем Ваше внимание на ситуации вокруг Поля Погба, у которого произошёл новый виток конфликта с главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью. Возможно, не зря "Барселона" придерживает для француза футболку с 8-м номером?

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