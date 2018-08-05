Главные новости дня: 4 августа
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 августа. В этот день состоялись три матча второго тура чемпионата России. Открывал программу поединок между "Уралом" и "Краснодаром", который завершился очень тяжёлой победой "быков".
Отчёт о матче "Урал" - "Краснодар"
Видеообзор матча "Урал" - "Краснодар"
Далее нас ожидала игра между "Зенитом" и тульским "Арсеналом". Фаворит в итоге выиграл, но с минимальным счётом, да и единственный гол стал следствием грубой ошибки вратаря "канониров".
Отчёт о матче "Зенит" - "Арсенал Тула"
Видеообзор матча "Зенит" - "Арсенал Тула"
А закрывал игровой день центральный матч тура - "Локомотив" принимал "Спартак". К сожалению, столичное дерби не порадовало зрителей голами, хотя моментов у обеих команд хватало.
Отчёт о матче "Локомотив" - "Спартак"
Видеообзор матча "Локомотив" - "Спартак"
Также в субботу были разыграны три Суперкубка. Во Франции трофей взял ПСЖ, в Голландии - "Фейеноорд", а в Португалии - "Порту".
Нельзя обойти стороной и несколько товарищеских матчей. В рамках Международного кубка чемпионов "Интер" одолел "Лион", а в Дублине "Ливерпуль" провёл контрольный поединок с "Наполи", который завершился сокрушительной победой "красных".
Перейдём к трансферам. Выделим две официально закрытых сделки: Алеиш Видаль сменил "Барселону" на "Севилью", а Лука Джорджевич вновь покинул "Зенит" ради игровой практики в тульском "Арсенале". Речь в данном случае идёт об аренде.
Не утихает шумиха и вокруг Луки Модрича. Как выяснилось, президент "Реала" Флорентино Перес обещал хорвату отпустить его в другой клуб в случае трёх подряд побед в Лиге Чемпионов. На фоне этой информации "сливочные" снизили цену на хавбека и начали искать ему замену. Впрочем, параллельно руководство мадридцев не теряет надежд сохранить Модрича, в связи с чем готовит для него новый щедрый контракт.
Кроме того, акцентируем Ваше внимание на ситуации вокруг Поля Погба, у которого произошёл новый виток конфликта с главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью. Возможно, не зря "Барселона" придерживает для француза футболку с 8-м номером?
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31