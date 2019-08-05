Главные новости дня: 4 августа

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Главные новости дня: 4 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 августа.

ЦСКА благодаря голу Федора Чалова обыграл "Рубин".

Тульский "Арсенал" добыл выездную победу над "Тамбовом".

"Сочи" набрал первые очки в РПЛ, сыграв вничью с "Уфой".

"Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии.

"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии.

"Барселона" вырвала победу над "Арсеналом" в матче за Кубок Гампера.

"Шахтер" разгромил "Карпаты" во 2-м туре УПЛ.

"Барселона" объявила о подписании защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо.

Мойсе Кин перешел в "Эвертон".

Лерой Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией".

"Зенит" зимой может продать Малкома.

"Барселона" хочет арендовать Неймара на год.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии

"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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