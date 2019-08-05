Главные новости дня: 4 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 августа.

ЦСКА благодаря голу Федора Чалова обыграл "Рубин".

Тульский "Арсенал" добыл выездную победу над "Тамбовом".

"Сочи" набрал первые очки в РПЛ, сыграв вничью с "Уфой".

"Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии.

"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии.

"Барселона" вырвала победу над "Арсеналом" в матче за Кубок Гампера.

"Шахтер" разгромил "Карпаты" во 2-м туре УПЛ.

"Барселона" объявила о подписании защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо.

Мойсе Кин перешел в "Эвертон".

Лерой Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией".

"Зенит" зимой может продать Малкома.

"Барселона" хочет арендовать Неймара на год.

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