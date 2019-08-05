Главные новости дня: 4 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 августа.
ЦСКА благодаря голу Федора Чалова обыграл "Рубин".
Тульский "Арсенал" добыл выездную победу над "Тамбовом".
"Сочи" набрал первые очки в РПЛ, сыграв вничью с "Уфой".
"Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии.
"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии.
"Барселона" вырвала победу над "Арсеналом" в матче за Кубок Гампера.
"Шахтер" разгромил "Карпаты" во 2-м туре УПЛ.
"Барселона" объявила о подписании защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо.
Мойсе Кин перешел в "Эвертон".
Лерой Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией".
"Зенит" зимой может продать Малкома.
"Барселона" хочет арендовать Неймара на год.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 августа
-
"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии
-
Фанаты "Барселоны" овациями встретили Гризманна на "Камп Ноу"
-
Роналду: "Если бы я попал в прошлое, то хотел бы сыграть с Эйсебио"
-
"Барселона" отрицает переговоры по трансферу Неймара
-
"Динамо" опередило "Айнтрахт" в борьбе за нападающего "Боруссии"
-
СМИ: "Зенит" зимой может продать Малкома
-
"Сочи" набрал первые очки в РПЛ
-
"Барселона" вырвала победу над "Арсеналом" в матче за Кубок Гампера
-
Дибала дал окончательный ответ "Манчестер Юнайтед"
-
Болельщики "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" подрались перед матчем за Суперкубок Англии
-
1
Месси: "Барселона" снова будет бороться за все трофеи"
-
"Интер" нашел замену Наингголану в "Барселоне" и "Марселе"
-
"Шахтер" разгромил "Карпаты" и другие результаты 2-го тура УПЛ
-
Деле Алли пропустит старт нового сезона АПЛ
-
"Крылья Советов" собираются уволить Божовича
-
Скаут "Манчестер Юнайтед" отказался рассказывать, кого он просматривал на матче "Рубин" - ЦСКА
-
Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"
-
1
Клопп: "Поздравляю "Манчестер Сити" с победой"
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16