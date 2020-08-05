Главные новости дня: 4 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 августа.

"Фулхэм" вернулся в АПЛ.

Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.

"Манчестер Сити" подписал Феррана Торреса.

"Динамо" выкупило права на Сильвестра Игбоуна.

УЕФА представил регламент матчей еврокубков в условиях коронавируса.

"Химки" объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном.

Пауло Дибала признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2019/20.

Зинедин Зидан признан лучшим тренером мира по версии L’Equipe.

Малком задумался об уходе из "Зенита".

Криштиану Роналду осенью хотел уйти в ПСЖ.

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