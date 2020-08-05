Главные новости дня: 4 августа

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Главные новости дня: 4 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 августа.

"Фулхэм" вернулся в АПЛ.

Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.    

"Манчестер Сити" подписал Феррана Торреса.

"Динамо" выкупило права на Сильвестра Игбоуна.

УЕФА представил регламент матчей еврокубков в условиях коронавируса.

"Химки" объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном.

Пауло Дибала признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2019/20.

Зинедин Зидан признан лучшим тренером мира по версии L’Equipe.

Малком задумался об уходе из "Зенита".

Криштиану Роналду осенью хотел уйти в ПСЖ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Фулхэм" вернулся в АПЛ

"Фулхэм" вернулся в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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