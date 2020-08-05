Главные новости дня: 4 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 августа.
"Фулхэм" вернулся в АПЛ.
Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.
"Манчестер Сити" подписал Феррана Торреса.
"Динамо" выкупило права на Сильвестра Игбоуна.
УЕФА представил регламент матчей еврокубков в условиях коронавируса.
"Химки" объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном.
Пауло Дибала признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2019/20.
Зинедин Зидан признан лучшим тренером мира по версии L’Equipe.
Малком задумался об уходе из "Зенита".
Криштиану Роналду осенью хотел уйти в ПСЖ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18