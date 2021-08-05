Главные новости дня: 4 августа

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Главные новости дня: 4 августа

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 августа.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов московский "Спартак" на своем поле проиграл лиссабонской "Бенфике". После матча стало известно, что "Спартак" покидает спортивный директор Дмитрий Попов. Одной из причин стал отказ руководства клуба покупать аргентинского защитника.

Юрий Сёмин стал новым главным тренером "Ростова".

Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов.

Хавбек ЦСКА Наир Тикнизян стал игроком "Локомотива".

Расписание матчей 3-го тура РПЛ.

"Интер" определился с заменой Ромелу Лукаку, который договорился с "Челси".

Семья нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе договорилась о покупке дома в Мадриде.

Аргентинский нападающий Лионель Месси в ближайшие часы может вновь официально стать игроком "Барселоны".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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